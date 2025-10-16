Fernanda Montenegro está completando 96 anos de idade nesta quinta-feira (16). A atriz tem ganhado felicitações não apenas dos milhares de fãs que reuniu pela trajetória nas artes cênicas, mas também de famosos.
"Parabéns, querida Fernanda", escreveu Ney Matogrosso. O cantor e compositor ainda aproveitou a data para resgatar um clique "do fundo do baú" ao lado da mãe de Fernanda Torres.
Margareth Menezes, ministra da Cultura, também veio a público felicitar intérprete. Por meio de um texto publicado no Instagram, ela ressaltou o legado da artista para a cultura brasileira, com uma carreira que passa por filmes, séries, novelas e peças de teatro.
"Hoje é dia de celebrar uma das maiores artistas que este país já viu! Vim prestar minha homenagem à Fernanda Montenegro, uma artista com A maiúsculo que se dedica, de corpo e alma, à arte. Primeira atriz brasileira indicada ao Oscar, dentre tantas outras conquistas e reconhecimentos, ela levou o nome do Brasil ao mundo", começou.
"Fernanda transborda emoção, verdade e sensibilidade. E nos ensina que a arte transforma e constrói pontes entre gerações, a começar pela sua própria família. Parabéns pelo seu dia, minha querida", prosseguiu a cantora e compositora.
Atriz, encenadora teatral, diretora e preparadora de narração para podcast e audiobooks, Mika Lins foi outra artista que fez uma publicação para homenagear a protagonista do longa-metragem nacional "Vitória".
"Feliz aniversário, nossa musa maior, Fernanda Montenegro. A mulher que é comissão de frente, destaque, abre alas e samba enredo do teatro nacional. A gente resiste porque a senhora está no comando. Parabéns, querida", desejou.