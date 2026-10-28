Reprodução/Instagram Lucas Guedez detona Vini Jr. após receber unfollow.

Lucas Guedez, de 31 anos, detonou Vini Jr. nesta terça-feira (27) após descobrir que o ex-namorado de Virginia Fonseca deixou de segui-lo no Instagram. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, o influenciador xingou o jogador do Real Madrid e reclamou por continuar entre os seguidores dele.

VISH! Após Vini Jr dar unfollow em Lucas Guedez, o influenciador rebateu : “Aprontou todas com minha amiga e quer sair como bonzão.” https://t.co/BV1o4QOvbl — Daily do Garotinho (@dailygarotinho) October 28, 2026





"O cara apronta e faz um monte de coisa errada com a minha amiga, e eu pago o pato por nunca ter concordado com as cachorrices desse babaca que vem me dar unfollow", começou Lucas.

Na sequência, o influenciador reclamou do fato de o jogador tê-lo mantido como seguidor mesmo após deixar de segui-lo no Instagram."Ao invés de dar unfollow, nós dois [retirar de seguidor], deixou só eu seguindo como fã, não sou teu fã, nunca fui", disparou Guedez.

"O cara é um vacilão! Aprontou todas e ainda quer sair como... Vai se catar e virar macho. Cansei! O que mais me irritou foi ele me dar unfollow e me deixar seguindo ele. Sai como se eu fosse fã, e não sou. Eu estava quietinho na minha! Não mexe comigo. Estou com coisas entaladas há tanto tempo. Me segurei e estou segurando", concluiu Lucas Guedez.







Chuva de unfollows

O desabafo de Lucas Guedez ocorreu horas depois de Vini Jr. fazer uma limpa em suas redes sociais. Nesta terça-feira, o jogador deixou deixou de acompanhar perfis ligados à ex-namorada, Virginia Fonseca.

Além de Lucas Guedez, outras pessoas que o jogador deixou de seguir estão Duda Freire, melhor amiga da influenciadora, Jessica Kalosi, cunhada de Zé Felipe, Monyque Isabella, irmã do cantor, e Margareth Serrão, mãe de Virginia.

Durante o relacionamento com o atacante do Real Madrid, o grupo visitava com frequência a casa do jogador, em Madri, na Espanha. Após a Copa do Mundo, as constantes aparições dos amigos no local chegaram a repercutir na imprensa internacional.

Lucas Guedes defende Virginia Fonseca em briga com Silvia Abravanel

E Lucas Guedez não parou por aí. O influenciador usou as redes sociais para rebater duras críticas feitas por Silvia Abravanel à Virginia Fonseca, após a loira surgir em uma balada em Miami, nos Estados Unidos, dançando com notas de dólar nas mãos e presas à cintura.

Ao comentar o episódio, Silvia questionou a postura de Virginia e afirmou que a influenciadora não estaria preservando as próprias filhas."Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças... Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem”, declarou, mencionando também Margareth Serrão, mãe de Virginia.

Em outra manifestação, a apresentadora voltou a criticar a influenciadora e afirmou que ela estaria deixando de esconder características que, na visão de Silvia, antes não demonstrava publicamente.

"Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face, mas já será tarde demais", detonou a filha de Silvio Santos.

Nos comentários de uma publicação que especulava que as críticas da apresentadora do SBT teriam sido motivadas por curtidas de seu marido, Gustavo Moura, em fotos de Virginia, Lucas Guedez disparou: "É de família ser corna".

O comentário do influenciador faz referência aos rumores de que o empresário Fábio Faria, casado com Patricia Abravanel, teria participado de festas privativas promovidas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.





Sem citar nomes, Virginia também se manifestou sobre os comentários feitos por Silvia Abravanel. Nos Stories do Instagram, a loira republicou um comunicado de sua assessoria, VF Digital.

"É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos", diz a nota.