Reprodução/Instagram Mãe de Marina Ruy Barbosa nega rumores de romance com Vini Jr..

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa, usou as redes sociais para se manifestar sobre os rumores de um possível affair entre a atriz e Vini Jr. passarem a circular na web. Nesta terça-feira (27), ela negou que exista qualquer envolvimento amoroso entre os dois e explicou a razão pela qual o ex-namorado de Virginia é próximo da família.

Os boatos sobre um possível affair começaram após o jogador do Real Madrid e a artista passarem a se seguir no Instagram. A interação on-line bastou para que internautas levantassem a possibilidade de os famosos estarem vivendo um romance.

Em resposta a uma publicação sobre o assunto nas redes sociais, Gioconda demonstrou surpresa com os comentários e rebateu as especulações: "Gente, que loucura é essa? O Vini Jr. é meu vizinho! Moramos na mesma rua".

Vale destacar que Vini Jr. está solteiro desde o início de outubro, quando o namoro com Virginia Fonseca chegou ao fim.

Marina Ruy Barbosa está solteira?

O relacionamento entre Marina Ruy Barbosa e o empresário milionário Abdul Fares, que começou em 2023, está passando por uma crise. Apesar disso, a atriz não está oficialmente solteira.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o casal estaria dando um tempo há cerca de quatro meses, embora mantenha contato frequente por telefone. O casamento, que estava previsto para março de 2027, na França, foi adiado e ainda não tem uma nova data definida.

A possibilidade de oficializar a união ainda não foi descartada. No entanto, Marina não se pronunciou publicamente sobre qual a situação atual de seu noivado.

Marina Ruy Barbosa viverá criadora de conteúdo adulto em nova série

Marina Ruy Barbosa iniciou as filmagens da série "Obsessão", do Prime Video, em que viverá uma estrela de conteúdo adulto. Na produção, a atriz interpreta Lorena, a criadora da plataforma fictícia Secret Velvet, que desaparece sob circunstâncias misteriosas.

O elenco da série também conta com os atores Marco Pigossi e Any Gabrielly.

Na trama, que explora os segredos e perigos desta indústria do entretenimento adulto, Pigossi é Miguel, um motorista de aplicativo que inicia uma busca obsessiva pelo paradeiro de Lorena, por quem é apaixonado.

Ele se une a Violeta (Any Gabrielly), novata da mesma plataforma, que esconde sua verdadeira profissão da família. Ela tenta superar um evento doloroso de seu passado ao se aliar a Miguel nesta busca desenfreada.

A série conta com direção geral assinada por Gabriela Amaral Almeida e Philippe Barcinski. "Queremos mergulhar em um universo que desperta muita curiosidade, mas com o cuidado na representação dos corpos. O objetivo é usar esse cenário instigante como pano de fundo para construir um suspense envolvente, mantendo o rigor e a profundidade que uma boa narrativa exige", explicou Julia Priolli, Head Criativa do Amazon MGM Studios no Brasil.