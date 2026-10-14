Reprodução YouTube/Instagram Luiz Bacci dispara contra Anitta e chama fãs da cantora de “alienados”





O apresentador Luiz Bacci fez críticas à cantora Anitta e aos fãs da artista durante um programa em seu canal digital. Ao comentar a repercussão de especulações sobre sua sexualidade nas redes sociais, o jornalista atacou os admiradores da cantora, afirmou que ela “não canta nada” e a comparou com Sandy, que, em sua avaliação, é uma intérprete muito melhor.

Conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Bacci reagiu aos comentários sobre sua intimidade e afirmou que não se sente constrangido pelas especulações. “Eu cresci na vertical, não precisei me deitar na cama com outras pessoas pra chegar onde eu tô, tô cagando e andando pro que vocês fãs da Anitta pensam, vocês são um bando de alienados, que não sabem absolutamente nada sobre política”, disparou.

Na sequência, o apresentador reforçou que não pretende expor seus relacionamentos para atender à curiosidade do público. “Acham que vão me constranger de alguma maneira, minha vida sexual só interessa a mim”, declarou, em resposta aos comentários que circularam nas redes sociais.





Luiz Bacci já havia criticado Anitta por causa das apostas

As declarações mais recentes se somam a críticas feitas anteriormente pelo jornalista à cantora. Semanas atrás, Bacci questionou a coerência entre o posicionamento de Anitta sobre as plataformas de apostas e sua participação em eventos que, segundo ele, tiveram patrocínio de empresas do setor.

“Você foi hipócrita nesse seu comentário”, afirmou na ocasião. O apresentador também defendeu que pessoas contrárias às apostas não deveriam aceitar recursos provenientes desse mercado. “Se você é contra as bets, não aceite nada que venha do dinheiro das bets”, acrescentou.

Ana Paula Renault também foi alvo de críticas

Na mesma discussão sobre as plataformas de apostas, Bacci criticou Ana Paula Renault, vencedora do “BBB 26”, após ela defender o fim desse mercado. O jornalista mencionou a Betano, patrocinadora do reality show da TV Globo, e questionou a origem dos recursos utilizados para pagar o prêmio da campeã.

“Você acha que o dinheiro veio de onde para pagar o seu prêmio milionário?”, questionou. Em seguida, desafiou a ex-BBB a devolver a quantia recebida ou destinar o valor a um hospital. Ana Paula ganhou R$ 5.708.712 líquidos, já descontados os impostos, pela vitória no programa.

“Se é contra a bet, devolve o seu prêmio, Ana Paula Renault. Quero ver”, declarou Bacci. O apresentador também voltou a citar uma apresentação de Anitta no Rio de Janeiro que, segundo ele, contou com patrocínio de casas de apostas, mantendo as críticas à relação entre figuras públicas e empresas desse segmento.





