Reprodução/X Diogo Nogueira

Diogo Nogueira, de 45 anos, se pronunciou após ter o nome envolvido em rumores de um possível novo romance com a cantora Wic Tavares, de 30. O sambista usou as redes sociais no sábado (17) para negar o suposto relacionamento e esclarecer que os dois são apenas amigos.

“Estão falando que estou namorando com a Wic, ou coisas assim. A Wic é uma grande amiga”, declarou o artista. Na sequência, ele elogiou a cantora e reforçou que não está vivendo um novo romance.

















Considero uma das grandes cantoras do nosso samba, principalmente do samba-enredo. É uma querida, uma grande amiga. Estão inventando que estou saindo com a Wic. Não tenho nada com a Wic. Diogo Nogueira, cantor e sambista.





Durante o pronunciamento, Diogo também fez questão de esclarecer sua situação amorosa.“Estou solteiríssimo no Rio de Janeiro. Feliz à beça”, disse o cantor, que não assumiu publicamente outro relacionamento desde o término com Paolla Oliveira, em dezembro de 2025.

Os rumores sobre a proximidade entre Diogo e Wic ganharam força depois que os dois foram vistos juntos em um ato realizado no Rio de Janeiro, na segunda-feira (12). Eles conversaram sobre samba durante o encontro, o que alimentou as especulações sobre um possível envolvimento.

A cantora também afastou os boatos e explicou que a relação com Diogo é de amizade. Em entrevista ao OFuxico, Wic afirmou que as pessoas confundem uma conversa com um relacionamento amoroso.

“Bizarro, né? Eu acho que as pessoas confundem muito. O fato de você estar conversando com a pessoa não quer dizer que você está com a pessoa”, disse.

Reprodução/Instagram Wic Tavares





Wic ainda descreveu o vínculo entre os dois como uma amizade profissional e destacou o carinho que sente pelo sambista. A artista também contou que conversou com Paolla Oliveira sobre a repercussão e disse que a atriz a incentivou a aproveitar a festa de coroação como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, realizada no sábado (17).

Quem é Wic Tavares?

Filha do intérprete de samba-enredo Wantuir Oliveira, Wic cresceu ligada ao universo do Carnaval. Em 2022, ganhou destaque ao se tornar a primeira mulher a atuar como intérprete oficial da Unidos da Tijuca. Além da carreira como cantora, ela também trabalha como apresentadora e integra o grupo musical Melanina Carioca.

Reprodução/Instagram Wic Tavares





Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram o fim do relacionamento em dezembro de 2025, após quase cinco anos juntos. Desde então, o cantor não tornou público outro namoro.



