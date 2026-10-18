Reprodução/Instagram/@ Paolla e Iza trocam selinho

Paolla Oliveira foi coroada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no último sábado (17), na quadra da escola de samba, em Ramos, Zona Norte do Rio de Janeiro. A famosa recebeu a coroa das mãos de IZA, que deixou o posto.

Ao passar a faixa para a sucessora, a cantora desejou boa sorte para Paolla e deu um selinho na atriz. O momento chamou muita atenção nas redes sociais, em que o público comemorou o clima de amizade na transição.

Paolla também destacou a importância do Carnaval em sua vida e o quanto esse movimento a faz feliz. Ela destacou que sempre foi recebida com muito carinho e que não sabe explicar essa paixão.

Leia mais: Quem é Paolla Oliveira? Idade, carreira, novelas e curiosidades



"Frio na barriga é bom. Eu tive a oportunidade de estar numa outra comunidade e ser recebida com tanto carinho. Então, assim, aqui hoje é mais uma prova do porquê eu voltei para o carnaval. Eu gosto dessa recepção, não tem como explicar, sabe?", pontuou.





Paolla Oliveira já era cotada para assumir o posto

Após a cantora IZA deixar à frente da bateria da Imperatriz Leopoldinense, em março deste ano, o nome de Paolla Oliveira passou a ser um dos mais cotados para assumir o posto.

Uma visita da atriz à quadra da Escola, ocorrida em julho, ajudou a acender ainda mais os rumores sobre ela assumir a função. Na ocasião, Paolla participou de uma celebração voltada à comunidade e posou sorridente ao lado de Iza.

Vale destacar que Paolla Oliveira, tem uma longa história com o Carnaval. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025.

Sobre Paolla Oliveira

Paolla Oliveira é uma icônica atriz brasileira, conhecida por inúmeros papéis de sucesso na TV Globo, além de ser uma figura renomada do Carnaval carioca, que fez história ao atuar como rainha de bateria da Grande Rio.

Recentemente, ela viveu Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, em 2025, na Globo. Mas, também protagonizou outros papéis de sucesso na televisão em tramas como "O Profeta"(2006) e "Amor à Vida"(2013).



