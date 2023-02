Morre Glória Maria: relembre a carreira do ícone do jornalismo

Globo Repórter

Após dois anos de licença, Glória pediu para trabalha no Globo Repórter, em 2010. Ela estreou com a matéria “Brunei Darussalam: A Morada da Paz”; um ano depois fez “Brunei, O País da Felicidade”. As matéria falavam sobre o pequeno sultanato no Sudeste Asiático, na fronteira com a Malásia. Ela fez muitas reportagens pelo programa em lugares inusitados do mundo, como: Grand Canyon, nos Estados Unidos, China, Reino Unido, Suécia e Lapônia e etc. Em 2019, ela assumiu o comando do Globo Repórter com Sandra Annenberg. Ela teve que ser afastada para tratar de um câncer no pulmão.