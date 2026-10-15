Reprodução/Instagram/@virginia Virginia exibe presentes de pretendentes após término com Vini Jr..

Virginia Fonseca, de 27 anos, foi surpreendida com uma série de presentes misteriosos na última quarta-feira (14). Solteira há menos de uma semana, após colocar um fim em seu namoro com Vini Jr., a influenciadora também recebeu uma cantada de um seguidor e expôs a interação nas redes sociais.

O primeiro mimo recebido pela loira foi um buquê de flores. Ela recebeu o presente misterioso enquanto se arrumava para participar de uma transmissão ao vivo de sua marca de cosméticos , WePink. Na ocasião, ela compartilhou sua reação ao receber o presente por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Nas imagens, a influenciadora mostrou o grande arranjo de flores, que veio acompanhado de um cartão. Ela afirmou, porém, que ainda não sabia quem tinha enviado o presente e que ainda não tinha lido o cartão. "Juro por Deus que não tenho ideia do que tem aqui dentro", disse a loira enquanto segurava o cartão.

O maquiador da famosa, Nikolas Miguel, entrou na brincadeira e disparou: "Vai dando o seu palpite. O que você acha?".

Poucas horas depois, Virginia voltou aos Stories e compartilhou uma mensagem inusitada que recebeu de um seguidor. No texto, o homem afirma que gostaria de levá-la para sair, mas explica que, apesar de sua situação financeira ser menos favorecida do que a da empresária, está disposto a dar o que ela merece.

"Eu quero muito te levar para jantar, mas não tenho jatinho nem carro de luxo! Tenho apenas meu Fiestinha branco... é honesto, pago com meu suado dinheiro. Mas te garanto te dar muito amor nesse mundo, que é tudo o que você merece. Espero seu retorno, Vi", escreveu o internauta na mensagem.

Na legenda da publicação, Virginia brincou com a situação:"O Direct dela deve estar bombando", começou, referindo-se ao que o público deve estar pensando após ela anunciar sua recém solteirice. Ela ainda completou elogiando a atitude do pretendente: "Mas achei fofo!".

Já na madrugada desta quinta-feira (15), a influenciadora compartilhou a foto de um outro presente que recebeu: um anel da grife de joias francesa Cartier, avaliado em R$ 30 mil. Ao fundo da imagem, a influenciadora fez questão de posicionar o buquê de flores que havia recebido anteriormente.





Histórico do relacionamento

Virginia e Vini Jr. anunciaram o início do relacionamento em outubro de 2025, meses após a loira anunciar o fim da relação com Zé Felipe. Após sete meses de namoro, Vini Jr. e Virginia romperam pela primeira vez em maio deste ano, pouco antes do início da Copa do Mundo, na qual Vini Jr. atuou como atacante pela Seleção Brasileira.

Em junho, em meio ao Mundial, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais, até que a informação foi confirmada por Virgínia por meio de seu perfil no Instagram. Recentemente, o jogador e a influenciadora passaram a usar alianças de compromisso. Eles anunciaram o fim definitivo do namoro neste domingo (11).