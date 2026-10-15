Reprodução/Internet Mara Luquet deixou a Globo em julho de 2017 após seis anos na rede

Mara Luquet revelou que deixou a Globo em julho de 2017 para criar um canal independente de jornalismo, mesmo sem perspectiva de receber salário no novo projeto. Em entrevista ao podcast SiiLA NXT, a especialista em economia e finanças pessoais explicou que decidiu empreender depois de seis anos na emissora. A saída, na época, provocou especulações de que ela teria aceitado uma proposta financeira de um banco.



A jornalista negou que a mudança tivesse relação com uma oferta de remuneração maior. A comunicadora queria desenvolver um projeto próprio e enxergava oportunidades para novos canais de informação na internet. Mara Luquet fundou o MyNews, iniciativa que posteriormente se transformou em uma rede de canais.



A decisão também refletia seu desejo de buscar experiências profissionais diferentes da rotina que mantinha na televisão. “Eu saí para não ganhar nada”, disse Mara Luquet . “Saí porque queria fazer um canal independente de jornalismo", contou a ex-funcionária da Globo.

Mara Luquet se inspirou no Porta dos Fundos

Uma das referências para a criação do MyNews foi o Porta dos Fundos. Mara observou que o grupo havia desenvolvido uma produção audiovisual sem depender da estrutura tradicional de uma emissora. A experiência ajudou a jornalista a perceber que poderia construir um canal próprio. “Eles fizeram um trabalho incrível. Pensei: ‘dá para fazer, não precisa de uma concessão (de TV), de uma grande estrutura’", disse.



A vontade de mudar também estava relacionada ao futuro profissional. Mara Luquet afirmou que não desejava continuar com as mesmas atividades até os 60 anos. Na Globo, participava de atrações como Jornal da Globo e GloboNews em Pauta. Embora tivesse reconhecimento como comentarista de economia, considerava importante experimentar outros formatos e colocar novos projetos em prática, como já havia feito em diferentes momentos da carreira. “Eu não me via chegando aos 60 fazendo o Jornal da Globo, o GloboNews em Pauta, fazendo a mesma coisa", contou.



Mara Luquet reconheceu que sua situação pessoal contribuiu para a decisão de abandonar um emprego estável. Ela não tinha filhos nem dívidas e contava com o apoio do então marido. Essas condições deram segurança para assumir os riscos de um negócio próprio. A jornalista também afirmou que sempre procurou desafios diferentes, com mudanças de emprego e participação na criação de projetos ao longo da vida.



“Eu não tenho filhos, não tinha dívidas, tinha um grande parceiro (o então marido), isso me deu a segurança de fazer", contou. “Troquei de emprego várias vezes na vida, fui fazendo coisas diferentes, colocando projetos em pé”, explicou. “Eu enxerguei que ia ter uma proliferação de canais de jornalismo, que tinha aberto espaço para isso", disse.