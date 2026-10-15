Reprodução/Internet Record compra Doutor Milagre para exibir em 2027

A Record adquiriu os direitos de exibição de Doutor Milagre (2019) e pretende estrear a novela turca no primeiro semestre de 2027. A produção de 197 capítulos deve ocupar o horário nobre depois do término de Minha Menina (2018), próxima substituta de Iludida (2020).



Doutor Milagre não será inédita na televisão brasileira. A novela já foi transmitida pela TV Brasil, faz parte da programação da TNT Novelas, na TV por assinatura, e está disponível na HBO Max. A Record pretende utilizar a mesma dublagem apresentada nessas plataformas. Com isso, a emissora levará ao horário nobre uma produção que já circulou por diferentes meios de distribuição no país. A informação é da Folha de S.Paulo.

Doutor Milagre acompanha jovem médico com autismo

O protagonista da novela é Ali Vefa, interpretado por Taner Olmez. O personagem é um jovem com autismo que foi entregue para adoção pelo pai e cresceu em orfanatos. Após superar dificuldades durante a infância, ele conclui a faculdade de medicina e consegue uma oportunidade como assistente de cirurgião em um hospital privado. A nova função o coloca diante de desafios profissionais e pessoais.



Ao longo dos 197 capítulos, a história acompanha a adaptação de Ali ao ambiente hospitalar e sua relação com os demais profissionais. O médico também precisa lidar com experiências traumáticas do passado. A trama utiliza a mesma premissa de The Good Doctor (2017), série americana que ganhou espaço na televisão brasileira por meio da Globo e apresentou ao público outro protagonista com autismo.

Novela da Record é adaptação de The Good Doctor

Na versão americana, Freddie Highmore interpretou Shaun Murphy, médico com autismo e síndrome de Savant que passa a integrar a equipe de residentes do San Jose St. Bonaventure Hospital. O elenco também reuniu Antonia Thomas, Nicholas González, Chuku Modu, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff e Tamlyn Tomita, entre outros nomes que participaram da produção.



The Good Doctor estreou na rede americana ABC em 25 de setembro de 2017. A série foi desenvolvida depois de uma tentativa anterior de produção que não avançou na CBS Television Studios, em 2015. Gravada principalmente em Vancouver, no Canadá, a atração recebeu avaliações positivas e elogios à atuação de Freddie Highmore. O desempenho levou a sucessivas renovações pela emissora americana.