Reprodução/Instagram Mansão de Vini Jr

Vini Jr ., de 26 anos, vive cercado de luxo dentro e fora dos gramados. O atacante do Real Madrid tem uma mansão avaliada em aproximadamente R$ 43 milhões em La Moraleja, uma das áreas nobres nos arredores de Madri, na Espanha.

A propriedade do craque da Seleção Brasileira reúne espaços voltados ao lazer, à preparação física e à recepção de convidados, incluindo elevador, academia particular e uma casa independente para hóspedes.

Os detalhes do imóvel voltaram a chamar atenção após a repercussão do término do relacionamento do jogador com Virginia Fonseca, confirmado no dia 11 outubro. Durante o namoro, a loira costumava compartilhar registros de suas visitas à residência, mostrando alguns dos ambientes da propriedade nas redes sociais.

A residência é uma das mais conhecidas de La Moraleja, bairro que também abriga nomes como Luka Modric, Rodrygo e Federico Valverde. Segundo reportagem do portal espanhol OK Diario, o imóvel tem 2.500 m², cerca de 700 metros quadrados de área construída, distribuídos em três andares.

Reprodução/Instagram Mansão de Vini Jr

A mansão conta com sete quartos, oito banheiros, duas piscinas, cinema, sala de festas e um espaço de academia completo, decorado com imagens de ídolos do futebol e do basquete, como Pelé, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant e Michael Jordan.

Além disso, o imóvel teria pertencido anteriormente aos ex-jogadores Sergio Ramos e Ronaldo Fenômeno. Apesar disso, um dos detalhes que chamam atenção é o elevador, que permite circular entre os pavimentos sem precisar usar as escadas.

Quando ainda estavam juntos, Virginia chegou a mostrar o equipamento em vídeos publicados durante suas visitas. A área externa inclui um amplo jardim com palmeiras e duas piscinas.

Reprodução/Instagram Virginia





Casa independente para receber convidados

Além da construção principal, a propriedade do craque conta com uma residência independente destinada aos hóspedes. O espaço oferece mais privacidade para amigos e familiares que visitam o jogador.

Vini Jr. já publicou registros de diferentes ambientes do imóvel, incluindo a sala de estar, o closet e a academia.

Reprodução/Instagram Mansão de Vini Jr

Qual é o salário de Vini Jr no Real Madrid?

O patrimônio do jogador também atraí muitos olhares pelos altos valores envolvidos. Em agosto de 2026, o Real Madrid acertou a renovação do contrato de Vini Jr. até 2032.

O novo vínculo prevê um salário líquido de aproximadamente 25 milhões de euros por temporada, o equivalente a cerca de R$ 147,3 milhões. O valor não inclui bônus por metas e títulos.

Sendo assim, o custo bruto anual do jogador para o clube é estipulado em 36,9 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 217,4 milhões, considerando impostos e encargos. Os números variam conforme a metodologia e a distinção entre remuneração líquida e bruta.



