Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca revela incômodo com fase reservada após separação de Vini Jr.





Virginia Fonseca deu sinais de que pretende voltar a compartilhar mais detalhes de sua rotina nas redes sociais. Nesta terça-feira (13), a influenciadora comentou que tentou adotar um estilo mais discreto na internet, mas percebeu que a mudança não combina com sua personalidade. A declaração foi feita poucos dias após o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr.

Nos Stories do Instagram, a empresária compartilhou a mensagem de uma seguidora que disse sentir falta de seus conteúdos cotidianos. “Agora quero que você volte a postar sua rotina como postava antes, tava com saudade”, escreveu a internauta. Virginia reagiu com bom humor à sugestão: “Kkkkkkk será?”.

Na sequência, a influenciadora publicou uma selfie sorridente e explicou como tem se sentido em relação à exposição nas redes sociais. “Tava numa vibe mais low profile mas parece q n combina c minha skin”, escreveu, acompanhando a mensagem com emojis de risada. A expressão low profile é usada para descrever quem prefere manter a vida pessoal mais reservada.





Embora não tenha relacionado diretamente a mudança de comportamento ao término com o jogador, a publicação levantou a possibilidade de que Virginia retome a frequência de postagens com a qual seus seguidores estavam acostumados. A empresária reúne milhões de seguidores e costuma dividir momentos da rotina pessoal e profissional com o público.

Reprodução/Instagram Vini Jr. e Virginia Fonseca





Virginia Fonseca e Vini Jr. terminaram o namoro

O fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. foi confirmado no domingo (11). Em comunicado enviado ao iG, a assessoria da influenciadora afirmou que a separação aconteceu sem brigas ou desentendimentos entre os dois.

“Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a equipe.







