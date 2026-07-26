Reprodução/Instagram Cantor contou que tem namorado bastante nos últimos tempos

Zé Felipe desembarcou no Rio de Janeiro neste fim de semana para uma agenda dupla: compromissos profissionais e muito lazer. Além de subir ao palco de mais uma edição do evento Uma Por Ano, o artista aproveitou a passagem pela Cidade Maravilhosa para curtir a vida noturna e acabou protagonizando um dos flagras mais comentados do fim de semana.

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Em sua primeira aparição na capital carioca, o ex-marido de Virginia conversou com a imprensa antes de sua apresentação na última sexta-feira (24), no Jockey Club. Sem fugir de perguntas de cunho mais íntimo, Zé Felipe abriu o jogo sobre sua atual fase amorosa e garantiu que está aproveitando a nova rotina de solteiro.





Quando questionado se tem beijado na boca e aproveitado a vida, o cantor não hesitou: “Demais”, disparou aos risos, acrescentando que tem tentado manter a discrição: “Vocês que trabalham com fofoca, vocês que tem que descobrir. Tenho escondido bem”, brincou ele.



Apesar da 'discrição' apontada pelo cantor, Zé Felipe não conseguiu manter o mistério por muito tempo. No mesmo fim de semana, Zé Felipe foi fotografado aos beijos com a influenciadora Lara Jucá, conhecida também por ser ex-namorada do cantor Orochi.



De acordo com informações divulgadas por perfis de fofoca no Instagram, os dois participaram de uma festa e deixaram o local discretamente pelos fundos, de mãos dadas. Em seguida, entraram no mesmo carro e seguiram juntos para um after.

Fontes presentes no evento relataram para a reportagem do iG que o novo casal passou a noite inteira em clima de total intimidade e romance. Nas imagens que rapidamente viralizaram nas redes sociais, ambos aparecem bem próximos dentro do veículo.





Pós-festa

Após a maratona de shows e festas, a conta da curtição chegou na manhã deste domingo (26). Bem-humorado, Zé Felipe usou seus stories do seu Instagram para relatar os efeitos da noitada aos seguidores. Na publicação, o artista aparece sem camisa em frente ao espelho e brinca com o exagero na bebida: "Nojo de bebida. Modo caralho desativado”, escreveu ele, divertindo os fãs.