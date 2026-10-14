Reprodução/Instagram Virginia agradece Craque Neto

Virginia Fonseca, de 27 anos, reagiu aos elogios feitos por Craque Neto, de 60 anos, após o fim de seu relacionamento com Vini Jr., de 26. Durante participação no podcast PodPah, o ex-jogador saiu em defesa da influenciadora, rebateu críticas sobre sua relação com o atleta e afirmou que, na opinião dele, o jogador teria se beneficiado mais do namoro.

Em meio a mais um término midiático recheado de inúmeros burburinhos, a loira fez questão de se pronunciar após ver as declarações do apresentador da Band. Tomada pelas palavras do ex-atleta, Virginia escreveu: “Gratidão pelos elogios”.





A resposta foi publicada nos comentários de uma postagem do programa no Instagram. Entretanto, além de defender a influenciadora, Neto também falou sobre o possível motivo da separação.

Craque Neto elogia Virginia

Durante a conversa no PodPah, Craque Neto destacou a trajetória profissional de Virginia e a classificou como uma das grandes empreendedoras do país.

Eu acho ela uma mulher extraordinária, monstruosa naquilo que faz. Ela é uma das maiores empreendedoras desse país Craque Neto, apresentador da Band.





Neto também rebateu a ideia de que a influenciadora teria se aproximado do jogador do Real Madrid para ganhar visibilidade internacional.

Em seu ponto de vista, as coisas foram bem diferentes. Para dar enfâse, ele mencionou a presença de Virginia em eventos como a Copa do Mundo e a Fórmula 1, argumentando que ela já chama a atenção do público por sua própria imagem.

“Não foi ele que mandou. Ela foi para a Copa, ela que era mulher. Quando vai numa Fórmula 1, ninguém fala do Vinícius Jr., fala da roupa dela”, declarou. “No relacionamento, para mim, ele usou mais ela do que as pessoas falam que ela usou ele. [Isso é] mentira. Ela é um milhão de vezes melhor que ele”, acrescentou.

Reprodução/Youtube/PodPah/Instagram/@virginia Craque Neto elogia Virginia e detona Vini Jr..





Motivo do término

Craque Neto também comentou o que, segundo ele, teria provocado o fim do namoro. O famoso afirmou que a influenciadora teria visto uma mensagem enviada por Vini Jr. a uma ex-namorada.

“Parece que ela viu no WhatsApp dele ele falando para a ex dele: ‘Nossa, que saudade que eu estou de você’. Tipo… Aí acho que ela viu”, disse. O comentarista, porém, não explicou de onde obteve essa informação.

Reprodução/Internet Virginia Fonseca e Vini Jr. terminaram o namoro





O término do relacionamento foi confirmado no domingo, 11 de outubro, pela assessoria de Virginia. Em comunicado enviado à imprensa, a equipe afirmou que os dois decidiram não seguir mais como casal e negou que a separação tenha sido motivada por uma briga.

O relacionamento havia sido assumido publicamente em outubro de 2025. Em maio de 2026, os dois passaram por uma primeira separação, seguida de uma reconciliação em julho. Nos meses seguintes, voltaram a aparecer juntos e chegaram a exibir alianças de compromisso nas redes sociais.



