Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Ana Castela abre álbum de fotos e exibe shape sarado.

Ana Castela, de 22 anos, encantou os seguidores nesta terça-feira (13) ao abrir um álbum de fotos nas redes sociais. Na postagem, a cantora compilou imagens registradas nos últimos dias e ostentou um físico sarado, conquistado após pouco mais de um ano de treinos na academia.

Na legenda da publicação, a artista escreveu:"Sei que o clima não está bom, mas vai ser só uma fase". "'Nois' tem um grande amor mas coração vive sofrendo", completou. A primeira frase faz parte da nova música da cantora, intitulada "Imagina o Trabalho".

Em um dos vídeos do carrossel, Ana Castela aparece treinando as costas, deixando à mostra os músculos extremamente definidos. Em outro registro, a cantora compara o próprio abdômen com o do pai, Rodrigo Castela, de 50 anos.

A barriga sarada foi a estrela de outros cliques publicados no carrossel pela artista. Em uma sequência de fotos, registradas em frente ao espelho, ela aparece exibindo o abdômen chapado.

O álbum ainda conta com um outro clique em que a cantora posa ao lado do pai e uma foto em que a famosa aparece tomando cerveja durante uma visita à Sete Quedas, cidade do interior do Mato Grosso do Sul, onde Ana Castela cresceu.

Fãs da cantora deixaram diversos comentários bem-humorados na publicação."Linda e estranha, gosto assim", escreveu um. "Aleatória? Sim. Mas uma diva que entrega conteúdo, sempre!", disse outro. "Sensacional a explosão de informações", brincou um terceiro seguidor da artista.





Ana Castela mostra galo em fazenda milionária no Paraguai

Ainda nesta terça-feira (13), Ana Castela compartilhou uma nova conquista fora dos palcos. Por meio dos Stories do Instagram, ela mostrou os novos animais de sua fazenda no Paraguai, empreendimento que desenvolve ao lado do pai, Rodrigo Castela.

A propriedade rural, que foi batizada de Fazenda Boiadeira, tem como principal atividade a criação de gado.





Nas imagens compartilhadas pela artista, os animais aparecem correndo livremente pelo pasto. Na legenda, ela celebrou os resultados dos investimentos que vem realizando no setor agropecuário: "Fruto do meu trabalho e da minha família. Deus é bom demais".

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra novos animais de sua fazenda.





A Fazenda Boiadeira foi adquirida por Ana Castela no início de 2026. Atualmente, a propriedade está avaliada em R$ 10 milhões.

Criada em Sete Quedas, na fronteira sul-mato-grossense do Brasil com o Paraguai, a artista já falou diversas vezes por sua paixão pelas atividades rurais, como andar à cavalo, praticar modalidades esportivas que envolvem os equinos (três tambores e laço) e também o cuidado e a lida diária com os animais.