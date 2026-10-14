Reprodução/Youtube William Bonner e Fátima Bernardes no videocast "Cá Entre Nós"





A TV Globo abriu uma discussão interna sobre uma homenagem aos 58 anos do Jornal Nacional durante a programação do Criança Esperança do ano que vem. A principal proposta colocada à mesa é reunir, em uma edição especial de sábado, aquele que muitos consideram o casal mais emblemático da história do telejornalismo brasileiro: William Bonner e Fátima Bernardes. A possibilidade é tratada como uma forma de celebrar a história do JN e despertar o fator nostalgia junto ao público.

A ideia, porém, provocou um racha entre os executivos envolvidos nas conversas. Uma ala defende que uma reunião dessa dimensão seria “grande demais” para a comemoração dos 58 anos e teria mais impacto se fosse guardada para as celebrações dos 60 anos do Jornal Nacional. Na avaliação desse grupo, um reencontro histórico merece um marco ainda mais simbólico dentro da trajetória do principal telejornal da Globo.

Do outro lado, há quem considere um erro adiar a homenagem. Durante as discussões, um dos argumentos que ganhou força nos bastidores foi a frase: “Quem espera demais pode dormir no ponto sem ver o carro passar.”

Para esse grupo, oportunidades como essa devem ser aproveitadas quando surgem, sem a garantia de que o mesmo cenário existirá em 2029. A proposta segue em discussão.