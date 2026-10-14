Reprodução/RedeTV Sede da RedeTV! em Osasco

A RedeTV! está preparando uma mudança de endereço. A emissora, atualmente localizada em Osasco, deve ocupar novas instalações na Vila Leopoldina, em São Paulo. As negociações para a saída da sede atual estariam em estágio avançado.

De acordo com Flávio Ricco, o negócio está praticamente fechado, e as instalações da atual sede já estariam vendidas. A expectativa é que a conclusão da negociação e a mudança ocorram em até três meses.

Inaugurado em novembro de 2009, o complexo de Osasco, chamado de Centro de Televisão Digital (CTD), ocupa uma área de 60 mil metros quadrados e abriga oito estúdios de gravação equipados para produções de entretenimento e jornalismo. O espaço é considerado o quarto maior complexo de televisão do Brasil.





Além disso, o complexo foi projetado com uma rede interna de mais de 100 km de fibra óptica e um data center com capacidade para 1 petabyte. Com essa estrutura, a RedeTV! tornou-se a primeira emissora de TV aberta do mundo a transmitir 100% de sua programação em HD.

Reprodução/RedeTV! Jornalismo da RedeTV!





Venda na frota de carros

A RedeTV! também estaria se desfazendo de sua frota de veículos. A emissora, fundada no fim dos anos 1990, estaria vendendo os automóveis, que se encontram em condições satisfatórias, inclusive para os próprios funcionários.

A emissora de Osasco estaria colocando toda a sua frota à venda, porém, só os veículos em melhores condições teriam despertado o interesse dos próprios colaboradores. Ao serem adquiridos por funcionários, seria uma das formas de dar um destino para esses carros.

Reprodução/RedeTV/Artur Igrecias/Arquivo Pessoal RedeTV estaria vendendo sua frota de carros

O iG entrou em contato com a RedeTV!. Assim que obtivermos resposta, a matéria será atualizada.

Sobre a RedeTV!

A RedeTV! é uma rede de televisão com sede em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, e pertence ao empresário Amilcare Dallevo. Suas transmissões se iniciaram em 15 de novembro de 1999, seis meses após a compra das cinco emissoras da extinta TV Manchete por Amilcare e Marcelo de Carvalho, que, na ocasião, eram sócios.

A programação do canal é dominada por entretenimento, como humorísticos, talk shows, jornais, programas esportivos e atrações femininas. Para comportar suas atrações, ela conta com um complexo de estúdios, o CTD de Osasco, inaugurado em 2009.

Hoje, o programa de maior audiência da emissora é A Tarde é Sua, com Sônia Abrão, que alcança médias na casa dos 2,0 pontos, de acordo com a Kantar Ibope. No entanto, o canal disputava a vice-liderança e a liderança com Pânico na TV, seu maior sucesso de todos os tempos, chegando a registrar 13,0 pontos de audiência nos anos 2000. Em 2012, o humorístico migrou para a Band.