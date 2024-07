Reprodução/Instagram Gado, cavalos e mais: o rancho de Ana Castela

No final de 2023, Ana Castela dividiu com os seguidores a compra de um rancho, chamado de Rancho Agroplay. A propriedade rural fica em Londrina, no Paraná, a 20 minutos da casa onde mora.

Os hectares comprados pela cantora contam com estábulos, pista de tambor, quadras de esportes e são cenário das festas realizadas por ela e a família.

No local, a artista retoma o contato com a natureza e com as atividades que faziam parte da rotina, como andar a cavalo.

Antes, Ana Castela vivia em uma fazenda em Sete Quedas, no interior do Mato Grosso do Sul, e a nova residência acomoda os animais que ela possui. Na época, ela anunciou que ganhou um mini boi, mini vaca, e a compra de carneiros.

