Reprodução/Instagram Netinho viveu em mansão avaliada em R$ 6 milhões.

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, vítima de um câncer no sistema linfático, viveu os últimos anos de sua vida em uma mansão luxuosa e cheia de personalidade, avaliada em R$ 6 milhões.

A propriedade, localizada na Praia de Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia , ficou conhecida entre familiares e amigos do cantor como "Casa Musical", por ser um lugar agradável, que foi palco de diversas reuniões regadas à muita música.

Em 2021, Netinho tentou se desfazer do imóvel e o colocou à venda pela bagatela de R$ 6 milhões. Após algum tempo, o próprio músico desistiu de vender a casa.

Como é a mansão de Netinho?

A mansão onde Netinho viveu seus últimos anos de vida fica a poucos metros do mar. Com uma área total de 4 mil m², a casa conta com oito quartos, 13 banheiros, além de salas espaçosas, área gourmet, varandões com redes e uma ampla área de lazer.

O projeto arquitetônico tem predominância do estilo praiano, que combina elementos da natureza com toques rústicos.

Apesar do ar descontraído do local, Netinho investiu pesado nos materiais da obra. Na parte interna da mansão, o cantor mandou instalar mármores Travertino, que podem custar até R$ 2,6 o m², em bancadas e pias. Além disso, ele investiu em revestimentos como cerâmicas Brennand e Santo Ângelo, granitos italianos Rubinetto e FIR, e portas de madeira personalizadas.

Os grandes destaques ficam na área externa da mansão, que conta com um lago e uma piscina gigante em formato de violão, construída a pedido do próprio cantor. No local, também foram construídas uma academia, uma boate, uma sauna e uma churrasqueira.





A morte de Netinho

O cantor Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), após uma longa e árdua batalha contra o câncer. O músico estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o final do mês passado após a recidiva do linfoma de Hodgkin, que foi diagnosticado em 2025.

A equipe do famoso emitiu um comunicado anunciando a morte do famoso nas redes sociais: "É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos", dizia a nota.

Trajetória

Netinho nasceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 12 de junho de 1966. Aos 10 anos, mudou-se para a capital baiana com a família. Na cidade, iniciou seu amor pela música e começou a cantar logo cedo.

Com 14 anos, ganhou da mãe seu primeiro violão; aos 16 anos, entrou no curso de Engenharia Civil pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal). Na época, conciliava os estudos com as apresentações intimistas, até que começou a tocar profissionalmente em bares.

Reprodução Instagram Netinho morreu aos 60 anos, após longa batalha contra o câncer.

No ano de 1988, fez a estreia como cantor da Banda Beijo no Carnaval de Salvador e, logo em seguida, alcançou a aclamação nacional com o hit "Beijo na Boca".

Dono do hit "Mila", lançado em 1996, três anos após iniciar sua carreira solo, Netinho se consolidou como um dos grandes nomes do axé music e conquistou o público em todo o Brasil. O sucesso o levou a participar de diversos programas de destaque na televisão, como Domingão do Faustão, Domingo Legal e Planeta Xuxa.

Entre 1997 e 2003, o famoso foi casado com a jornalista Mariana Trindade, com quem teve uma filha, Bruna Trindade.

Em 2013, o famoso afirmou que sofreu três AVCs, perdeu a voz por usar anabolizantes e emagreceu 30 kg.