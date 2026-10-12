Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora Ana Castela

Ana Castela, de 22 anos, chamou a atenção dos seguidores ao mostrar o corpo sarado diante do espelho da academia. A cantora sertaneja, conhecida como Boiadeira, publicou um registro após treinar e destacou os resultados que vem conquistando nos últimos meses, especialmente o desenvolvimento da musculatura das pernas.

Na imagem compartilhada nos Stories do Instagram, a artista aparece usando top e shorts pretos enquanto posa diante do espelho. Ao comentar a evolução física, ela brincou com o resultado dos exercícios voltados para a região dos glúteos.

“Estamos vendo um posterior se formando”, escreveu Ana, em referência à musculatura que vem desenvolvendo com a rotina de treinos.

Como é de se imaginar, a publicação repercutiu entre os fãs, que acompanham as mudanças na aparência da cantora. Nos últimos meses, a sertaneja tem compartilhado registros da rotina fitness e demonstrado satisfação com os resultados alcançados.

Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora Ana Castela mostra processo na musculação

Ana Castela intensifica rotina fitness

A dedicação à academia faz parte de uma nova fase da vida da cantora. Desde abril de 2025, Ana vem investindo em exercícios físicos, mudanças na alimentação e acompanhamento profissional para cuidar do corpo.

Em setembro deste ano, a artista compartilhou um antes e depois de um ano de musculação e comentou as transformações que percebeu. Na ocasião, também rebateu comentários de pessoas que consideraram que ela estaria musculosa demais.

Além da musculação, a Boiadeira pratica futevôlei e muay thai. A rotina de atividades se soma à agenda de shows pelo país, que também exige disposição física.

Reprodução/Instagram Ana Castela exibe abdômen trincado e surpreende fãs.

Atualmente, a cantora conta com orientação de um personal trainer e acompanhamento nutricional. Sua alimentação inclui opções como arroz, feijão, saladas e proteínas.

Muito feliz com as mudanças que em notando, Ana tem usado as redes sociais para dividir momentos dos treinos e brincar com as evoluções que observa no próprio corpo.

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra antes e depois e surpreende.

Mãe de Ana Castela relembra infância da cantora

Enquanto a artista compartilha os resultados da rotina fitness atual, sua mãe, Michele Castela, também chamou a atenção nas redes sociais ao publicar registros de Ana ainda criança.

Na homenagem, Michele relembrou o crescimento da filha e comentou a rapidez com que o tempo passou. A publicação trouxe imagens da infância da cantora, mostrando uma fase anterior à fama nacional e à rotina intensa de compromissos profissionais.

Por mais que o mundo veja elas crescendo, cada uma com seus sonhos e objetivos, pra mim sempre vai existir aquela lembrança delas pequenininhas, cabendo no meu colo. Michele, mãe de Ana Castela.

Hoje, consolidada como um dos nomes de destaque do sertanejo brasileiro, Ana Castela divide com os fãs diferentes momentos de sua vida, desde os bastidores da carreira até os cuidados com o corpo e as lembranças em família.



