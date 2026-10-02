Reprodução / Instagram Ana Castela

Ana Flávia Castela, 22 anos, é cantora e compositora, conhecida nacionalmente como Boiadeira. Nascida em Amambai, no interior do Mato Grosso do Sul, em 16 de novembro de 2003, a artista ganhou destaque no sertanejo e se tornou um dos principais nomes do agronejo.

Logo nos primeiros anos de vida, Ana Castela se mudou para Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai, onde fazia visitas frequentes à fazenda dos avós e teve seu primeiro contato com a música. Sua mãe também cantava em eventos da igreja, e Ana passou a integrar o coral católico Coração de Maria aos 15 anos. No início da pandemia, começou a publicar covers de músicas nas redes sociais, mas não pretendia seguir carreira artística. Ela se mudou para o Paraná para cursar odontologia, mas, após um semestre de faculdade, desistiu e voltou para Sete Quedas.

Reprodução/Instagram Ana Castela rebate vidente que previu queda de seu avião.

A Boiadeira

Foi em sua cidade natal que Ana Castela gravou um vídeo caseiro, publicado no X (antigo Twitter), em 2021, cantando “Vaqueiro Apaixonado”, do cantor Loubet. A gravação se tornou viral e fez com que ela seguisse a carreira artística após ganhar reconhecimento nas redes sociais.

Em parceria com Israel e Rodolffo, Zé Felipe, Luan Pereira e Pedro Sampaio, a cantora continuou lançando novas canções, que passaram a aparecer nos principais charts de música do país, incluindo “Roça em Mim”, “Nosso Quadro” e “Vaqueiro Apaixonado”.

Reprodução/ Instagram Ana Castela ficou conhecida como a Boiadeira

Dois anos depois, a cantora lançou seu primeiro álbum, “Boiadeira Internacional”, gravado ao vivo no festival de música Fespop. O disco foi seguido por outros quatro volumes, que acumulam 1,64 bilhão de reproduções no Spotify. Em dezembro do mesmo ano, a compositora anunciou seu primeiro single em espanhol, intitulado “Vida Loka”, além de participar do especial do Roberto Carlos na Rede Globo. Em 2025, Ana lançou seu segundo álbum, “Herança Boiadeira”, também gravado ao vivo. Na ocasião, ela homenageou sua mãe e seu avô, que a inspiraram na música.

Reprodução/Internet Ana Castela confirmou conversas com a Globo para novos projetos

Com seu crescente catálogo musical, Ana Castela se tornou a 7ª cantora latina mais ouvida em 2025. Em maio daquele ano, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, “Let’s Go Rodeo”, com participação do DJ estadunidense Diplo. A cantora também recebeu um especial de Natal no SBT, que representou um crescimento de 40% na audiência no mesmo horário da emissora. Já em 2026, Ana lançou seu terceiro álbum ao vivo, “Herança Boiadeira – Rodeio”, e seu segundo trabalho de estúdio, “Fire Arena”, que traz uma sonoridade pop e country para a música da agroneja.





Relacionamentos

Entre junho de 2023 e dezembro de 2024, Ana Castela namorou o cantor Gustavo Mioto. O relacionamento rendeu músicas em colaboração, como “Fronteira”, e chamou a atenção do público, sendo, por muitas vezes, associado a estratégias de marketing.

Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto namoraram de 2022 a 2024.

Em 2025, a cantora se relacionou com Zé Felipe por um curto período. Os dois assumiram o relacionamento em outubro e confirmaram o fim em dezembro do mesmo ano.

Reprodução/Instagram Ana Castela e Zé Felipe





Críticas

Ana Castela é frequentemente criticada por posturas políticas na internet. Em outubro de 2022, durante as eleições, a cantora utilizou, em um show, elementos que faziam alusão à candidatura de Jair Bolsonaro. Na ocasião, Ana afirmou que as imagens haviam sido escolhidas por sua equipe, e não por ela: “Eu não me meto em política, não gosto, não acho que deva ser um assunto que misture com a música”, declarou nas redes sociais.

Em 2026, a cantora voltou a ser criticada após tirar uma foto com o deputado federal Nikolas Ferreira durante a Festa do Peão de Barretos. O registro, publicado pelo parlamentar, mostrava os dois fazendo o número 22 com as mãos, gesto associado ao PL. Ana também interagiu com a publicação.

A postura de Ana foi criticada por Luana Piovani, que comentou nas redes sociais que estava aliviada por sua filha não ter ido a um show da cantora.

Com mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Ana Castela é uma das cantoras mais escutadas do Brasil, com fãs por todo o país.



