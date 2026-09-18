Reprodução/Instagram Ana Castela faz brincadeira e reação do pai surpreende.

Ana Castela, de 22 anos, divertiu os seguidores nesta sexta-feira (18) ao compartilhar um momento de descontração ao lado de seu pai, Rodrigo Castela. No vídeo publicado no Instagram, a cantora surge "soltinha" e a reação do patriarca rapidamente fez sucesso entre internautas.

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Na gravação, Ana aparece diante de um espelho, nos bastidores de um show. Bem-humorada, ela dispara: "Se você tem alergia a gata, acho bom você sair da rua porque a maior gata de todas está chegando", começou.

Na sequência, enquanto exibia a boa forma em um jeans coladinho, a cantora continuou:"Um dia eu fui comprar uma roupa e a moça falou: 'Modelo?' e eu 'Claro que não, cantora!'. Comprei um docinho e a moça falou 'Beijinho?'. Beijinho só em macho!".

A reação do pai de Ana Castela ao ouvir a brincadeira foi imediata. Ao fundo da gravação, é possível ouvi-lo gritar: "Que bost*! Que Merd*! Fica quieta! Cala a boca". Na sequência, a cantora filma o rosto de Rodrigo, que surge esboçando uma expressão indignada.

Apesar disso, Ana Castela segue: "No dia em que meu pai me teve, ele estava era sorrindo com uma beldade dessas aqui. Não existe, não!", concluiu a cantora.

O vídeo divertiu os seguidores da artista, que reagiram nos comentários da postagem. "Se você vai no psiquiatra, quem corre é ele", escreveu um. "Eu acho que o Rodrigo estava amando esse vídeo", ironizou outro. "A diferença é que a minha loucura eu escondo , e a Ana Flávia posta", brincou um terceiro fã da artista.





Ana Castela faz desabafo sobre desafios na carreira

Ana Castela abriu o coração sobre a própria trajetória profissional. Nesta quinta-feira (16), a cantora publicou uma mensagem nas redes sociais em que falou sobre os desafios encontrados ao longo do caminho e destacou a importância de seguir sendo uma boa pessoa mesmo diante de situações difíceis.

"Nos últimos meses, passei por muitas provações e dúvidas sobre a minha carreira, sobre a música e até sobre algumas atitudes. Rezei, rezei e rezei. Escutei muitos conselhos de amigos e, principalmente, dos meus pais. Mas não adianta: quem planta o bem, colhe o bem", escreveu a cantora.





Por fim, a sertaneja fez uma reflexão sobre fé e os obstáculos da vida."Às vezes, a gente pede tanto por uma resposta e nem percebe que Deus está te preparando, te tornando mais forte primeiro", concluiu Ana Castela.