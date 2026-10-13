Reprodução/Instagram Duda Guerra comenta indireta para Angélica.

A treta entre Duda Guerra , de 18 anos, e Angélica , de 52, ganhou um novo desdobramento nesta segunda-feira (12). Após compartilhar uma publicação interpretada como uma indireta para a ex-sogra, a influenciadora decidiu comentar o assunto e explicar o que motivou a mensagem ácida.

Duda namorou o filho mais velho de Angélica, Benício, de 18 anos, por cerca de um ano. O relacionamento chegou ao fim em abril de 2025, em meio à polêmicas.

A jovem falou sobre o assunto durante a estreia VIP da peça "Descalços no Parque", no Rio de Janeiro."Não tem como falar que foi coincidência de destino, né? Assim, eu não comento praticamente sobre nada desde que eu terminei meu relacionamento, eu acho que eu nunca nem abri minha boca pra falar nada sobre isso", disse ela em entrevista ao Portal Leo Dias.

De acordo com Duda, após o fim do namoro com o herdeiro de Angélica e Luciano Huck, ficou combinado que nenhuma das partes voltaria a abordar o assunto publicamente. "Quando acabou o namoro, a gente conversou com a família e tudo mais. Tinhamos combinado que ninguém nunca mais tocaria no assunto e seguir a vida tranquilo", revelou.

"Até porque tudo que a gente comentasse sobre, as pessoas sempre levavam muito isso para site de fofoca. Então, foi um acordo mesmo que a gente fez de não comentar mais nada pra deixar eu e o Benício seguir a nossa vida", completou.

Por fim, Duda contou que a decisão de mandar uma indireta sobre o antigo relacionamento veio após Angélica mencionar o assunto em outras ocasiões."Depois que a gente terminou, ela já tocou no assunto umas duas ou três vezes. Então, assim, me senti no direito de comentar uma vez também, entendeu? E foi isso", concluiu a influenciadora.

O namoro entre Duda Guerra e Benício chegou ao fim após uma grande polêmica que deu o que falar nas redes sociais, motivada por ciúmes da influenciadora Antonela Braga, que pediu para seguir o perfil privado do filho do casal de apresentadores famosos.

A indireta

Duda Guerra causou polêmica recentemente ao compartilhar no TikTok uma mensagem interpretada como uma provocação à ex-sogra."Deus me abençoou com uma personalidade que homem fraco e filhinho de mamãe não consegue lidar. Independente, dona da própria vida, sei dos meus objetivos e não tolero o mínimo", escreveu ela.

A postagem foi publicada após Angélica comentar, em entrevista recente, a exposição do relacionamento do filho com a influenciadora. Na ocasião, a apresentadora afirmou que a situação também serviu de aprendizado sobre a exposição da vida pessoal, sendo figura pública, para seus outros dois filhos, Joaquim e Eva.