Reprodução: Instagram/@dudaa.guerra Duda Guerra

Se você acompanhou o mundo das celebridades adolescentes, com certeza conhece Duda Guerra. A jovem de 16 anos se tornou conhecida pelo seu papel como influenciadora teen e por ter se relacionado com Benício, filho de Luciano Huck e Angélica.

Recentemente, o nome da garota foi envolvido em discussões com outros influencers do meio teen. Além disso, a mãe de seu ex-namorado teria curtido comentários ruins a seu respeito. No entanto, a apresentadora se pronunciou e explicou que tudo não passou de um mal-entendido.

Devido às polêmicas, o relacionamento de Duda e Benício terminou após quase um ano juntos. Confira abaixo, cinco curiosidades da influencer.

Rotina de exercícios

Como trabalha com redes sociais, a artista divide com os seus seguidores o dia a dia. como as idas à academia. Adepta aos treinos de musculação, a menina é compromissada com os exercícios físicos e inspira aqueles que a seguem a se cuidarem também.

Por dentro das trends de aplicativos como o TikTok

O famoso vídeo narrando a própria maquiagem também é um dos conteúdos de Duda Guerra. Sempre com a make no ponto, a influenciadora mostra aos fãs como é o processo de preparação de seu rosto.

Em um registro publicado, a adolescente teve auxílio do ex-namorado, Benício. Na trend, ele explica o passo a passo realizado pela jovem.





Vida social agitada



Assim como todo e qualquer adolescente, Duda também aproveita os momentos que passa ao lado de suas colegas. Em suas contas, a garota faz dublagens de diversas músicas com as amigas, como o vídeo em que aparece com outra influencer muito famosa do mundo teen, a jovem Luara.





















Moda e beleza



A adolescente também divide com os fãs os eventos para os quais ela é chamada. Em um registro postado no TikTok, Guerra foi convidada para o Talk com Môni, um evento com a presença de marcas de luxo e influenciadoras do meio da moda e da beleza.









GRWM

Para se aproximar dos seguidores, a jovem também está antenada nas maneiras de se comunicar com o próprio público. Adepta ao Get Ready With Me (Arrume-se comigo, em tradução livre), a garota cria um espaço de amizade e interação por meio da trend, que é marcada por um vídeo de alguém se arrumando antes de ir para algum lugar.