Reprodução Instagram Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert dança até o chão em festa na Bahia

Ana Paula Siebert chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar seu lado descontraído durante uma festa de luxo em Trancoso, no sul da Bahia. Na noite do último sábado (10), a influenciadora dançou até o chão ao som de “Na Boquinha da Garrafa”, sucesso do grupo É o Tchan, e divertiu os convidados com a coreografia.

O momento aconteceu durante uma apresentação surpresa da banda na comemoração dos 39 anos de Tati Barbieri. Além da esposa de Roberto Justus, a aniversariante e a influenciadora Mileide Mihaile também entraram na dança e reproduziram os passos que marcaram o hit.

A celebração foi realizada no Teatro L’Occitane e teve como tema “boho chic”, com uma proposta que mistura elementos naturais e elegância. A festa marcou a segunda noite de comemorações do aniversário de Tati, que escolheu o nome “Tati’s Final Thirty — Bahia 2026” para a programação especial, em referência à despedida da faixa dos 30 anos.





Início do relacionamento com Roberto Justus

A história de Ana Paula Siebert e Roberto Justus começou a ganhar novos capítulos em 2013, quando os dois se reaproximaram após se conhecerem no reality show "Aprendiz Universitário", exibido em 2009 e apresentado pelo empresário. Na época do programa, porém, eles não iniciaram um relacionamento amoroso. O romance começou anos depois, após a separação de Justus e Ticiane Pinheiro.

O casal oficializou a união em 30 de abril de 2015, data em que o empresário também comemorava seu aniversário de 60 anos. Com uma diferença de idade de 33 anos, os dois construíram uma relação que se tornou frequente nas redes sociais, onde compartilham momentos da vida familiar e viagens.

Reprodução Instagram Ana Paula Siebert, Roberto Justus e a filha





Nascimento da filha

Em 17 de maio de 2020, Ana Paula e Roberto se tornaram pais de Vicky, primeira filha da influenciadora e a caçula do empresário. O nascimento ocorreu em São Paulo e foi celebrado pelo casal nas redes sociais. Na ocasião, Ana Paula compartilhou a emoção com a chegada da menina e destacou a transformação que a maternidade trouxe para sua vida.

Desde então, Vicky também aparece em registros publicados pelos pais, que dividem com os seguidores momentos especiais da rotina em família. Mesmo com a exposição pública, Ana Paula já falou sobre a importância de preservar o bem-estar emocional da filha e estabelecer limites para o que é compartilhado na internet.



