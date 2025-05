Reprodução/Internet Duda Guerra e Antonela Braga discutem por Benício Huck nas redes sociais

Duda Guerra e Antonela Braga protagonizaram um desentendimento que tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (6). As influenciadoras, que participaram de uma viagem recente com outros criadores de conteúdo, se desentenderam após Antonela tentar seguir Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, em perfis privados do Instagram.

A situação ganhou repercussão após Antonela Braga publicar um vídeo relatando que foi excluída pelas colegas e ofendida pela nora de Angélica nos corredores do hotel. A influenciadora afirmou que ajudou a nora de Luciano Huck no início da carreira e disse ter se sentido humilhada diante de outras influenciadoras.

“Ela foi super rude comigo, me abordou de forma grosseira. Tudo por eu seguir o namorado dela”, afirmou Antonela. No fim da tarde, Duda Guerra respondeu às acusações com outro vídeo, também no TikTok, e afirmou que o pedido de Antonela não foi apenas para o perfil público de Benício Huck, mas também para seu dix, conta paralela usada apenas para melhores amigos.

A jovem afirmou que Antonela Braga ultrapassou os limites. “O dix é privado e usado para postar intimidades. Eles não se conhecem, nunca se viram. Isso ultrapassa um limite de convivência”, justificou. A jovem ainda acusou Antonela de já ter desrespeitado outros relacionamentos no passado.

“Soube de outras situações em que ela desrespeitou namoros de amigas minhas. Não levantei a voz, não ofendi, só fui tirar satisfação de forma direta”, garantiu Duda Guerra. Segundo ela, o episódio não envolveu gritos ou agressividade, como afirmou a rival.