Reprodução/Instagram @lucianohuck Luciano Huck e Angélica

As notícias reveladas pela mídia, mostrando diálogos entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro preso, estão causando uma verdadeira polêmica na mídia.

Quando os diálogos envolvendo Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, vieram a público, Patrícia se manifestou e disse que não vai largar o marido. Aliás, vai fazer uma lua de mel com ele na Europa.

É uma postura de Patrícia Abravanel.

Resta saber se a postura de Angélica vai ser a mesma.

Não estamos falando de coisas pessoais, como aconteceu no passado, e toda a mídia respeitou a privacidade do casal.

Estamos falando de um fato político envolvendo um banqueiro preso e uma relação que, segundo as mensagens divulgadas, envolvia negócios, contatos pessoais e troca de favores.

Estamos falando de negociações comerciais envolvendo o banco de Vorcaro e a Globo, além de outros contatos registrados nas conversas.

Eu, de verdade, não acredito que a Angélica abandone o Luciano Huck.

Eu acredito que ela fique do lado dele.

A união entre os dois, depois do que já passaram no passado, agora é para sempre.