Reprodução/redes sociais Duda aparece com novo affair





A influenciadora Duda Guerra movimentou a web na última quarta-feira (2/7) ao surgir em clima de romance com o estudante de Medicina, Bruno Welter Lucianelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os dois apareceram juntinhos em fotos compartilhadas por Duda, marcando o início do novo relacionamento.

Porém, o curto intervalo para engatar o novo namoro não passou despercebido pelo público: a novidade veio à tona menos de dois meses após o fim do relacionamento de Duda com Benício Huck, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck. Com a foto publicada pela influenciadora, o assunto voltou a repercutir nas redes.

Desaprovação familiar

Embora o término com Benício tenha sido bastante discreto, nos bastidores a história teria sido bem agitada. O relacionamento contava com a aprovação da família Huck, especialmente de Angélica.

A apresentadora, no entanto, teria ficado importunada com a exposição do casal nas redes sociais e chegou a demonstrar resistência ao namoro do filho com Duda.

A rusga familiar teria se intensificado com a repercussão pública do romance, deixando Angélica atônita. O desconforto na família e a pressão da vida pública teriam contribuído para o fim do namoro entre Duda e Benício.





Término entre Benício e Duda

O namoro entre Duda e o filho de Angélica chegou ao fim em maio, após uma forte confusão nas redes sociais iniciada durante uma viagem de um grupo de influenciadores — incluindo Duda — para Gramado.

Na ocasião, outra influenciadora tentou seguir o perfil fechado de Benício, o que teria deixado Duda incomodada e gerado rusgas durante a viagem. A situação culminou em uma troca de farpas nas redes sociais entre as jovens.

O relacionamento não resistiu ao abalo e terminou após um ano juntos. Já na metade de junho, chegou a circular um rumor de possível reaproximação dos dois, após um suposto flagra dos jovens em um shopping no Rio de Janeiro.

Porém, depois ficou confirmado que o rapaz que estava com Duda não era Benício. Pouco depois, a influenciadora afirmou publicamente que não mantém contato com o ex-namorado e que não existe chance de reconciliação.

Nova fase

Reprodução/redes sociais Bruno e Duda compartilham clique romântico





Bruno, estudante de Medicina na UFRJ, é bastante discreto nas redes sociais, mas já conquistou a simpatia dos seguidores de Duda, que reagiram de forma entusiasmada ao novo affair. “Certíssima! Não quis, tem quem queira” , comentou uma seguidora. “Ela é linda! Merece ser feliz” , disse outra.