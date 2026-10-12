Divulgação TV Globo ‘Avenida Brasil 2’: Globo revela nova lista de atores confirmados na novela





A TV Globo anunciou nesta segunda-feira (12) uma nova leva de atores confirmados em "Avenida Brasil 2" , continuação de um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2027 e promete trazer de volta personagens conhecidos do público, além de apresentar novas figuras que vão movimentar o fictício bairro do Divino.

A divulgação foi feita nas redes sociais da emissora e reuniu nomes de diferentes gerações da dramaturgia, como Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima e João Pimenta. O anúncio também provocou reações entre os internautas.

Enquanto alguns seguidores elogiaram a diversidade do elenco, destacando a presença de atores negros, indígenas e amarelos, outros brincaram com a quantidade de personagens previstos para a sequência. “Não vai caber esse tanto de gente no Divino”, comentou um usuário.

Confira os novos nomes de ‘Avenida Brasil 2’

Além de Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima e João Pimenta, a nova lista divulgada pela Globo inclui Digão Ribeiro, Valentina Bulc, Stella Maria Rodrigues, Igor Fernandez, Felipe Frazão, Aliny Ulbricht, Alanys Santos, Juliana Brisson, Isabela Catão, Victória Roque, Rafael Saraiva, Yonn Levy, Isabelle Marques, Ana Costa, Marcinho Gonzaga, Marcelo Valle, Lorena Lima, Antonio Rockenbach, Matheus Sousa, Israel Eyer e Miguel Moraes.

Letícia Lima fará parte do núcleo de Roberto Bomfim e Stella Maria Rodrigues. Já Nívea Maria interpretará uma amiga próxima de Leleco (Marcos Caruso) e Muricy (Eliane Giardini), pais de Tufão (Murilo Benício). A escalação reúne artistas experientes e novos talentos, ampliando o universo de personagens que fará parte da história.

Divulgação TV Globo Nívea Maria, Digão Ribeiro e Evelyn Castro





Retornos e novidades na trama

A continuação também marcará a volta de Thiago Rodrigues à Globo após quase dez anos longe da emissora. O ator interpretará Murilo, técnico do Divino Futebol Clube, e terá como braço direito Douglas, personagem de Israel Eyer. A equipe de futebol voltará a ocupar espaço na narrativa, que promete explorar os novos conflitos dos moradores do bairro.

A trama se passará anos depois dos acontecimentos da primeira versão e acompanhará uma nova fase dos personagens que conquistaram o público em 2012. Carminha (Adriana Esteves) reaparecerá transformada após passar um período ajudando famílias em situação de vulnerabilidade. A personagem voltará a se aproximar de Tufão depois de uma tragédia envolvendo Monalisa (Heloisa Périssé), segunda esposa do ex-jogador.

Outra novidade é o retorno de Mel Maia, que interpretou Nina durante a infância na novela original. Na sequência, a atriz viverá uma personagem completamente diferente, descrita como uma jovem provocante que tentará se envolver com Jorginho (Cauã Reymond). A situação deverá criar novos conflitos para o relacionamento do personagem com Nina (Débora Falabella).

Divulgação TV Globo Igor Fernandez, Lorena Lima e Marcelo Valle





João Emanuel Carneiro retorna como autor

Responsável pela história original, João Emanuel Carneiro volta a assinar o roteiro da continuação. A direção artística ficará a cargo de Ricardo Waddington, que também esteve envolvido na produção de 2012. A proposta é retomar elementos que marcaram a novela original, sem deixar de apresentar novos personagens e conflitos.

Exibida originalmente em 2012, "Avenida Brasil" conquistou grande repercussão com a história de Nina e sua busca por vingança contra Carminha, madrasta que marcou sua infância. O folhetim se tornou um fenômeno de audiência e repercussão popular, consolidando personagens e cenas que permaneceram na memória dos telespectadores.

Com a continuação prevista para 2027, a Globo aposta novamente no universo criado por João Emanuel Carneiro, reunindo parte do elenco original e novos nomes para dar sequência às histórias do Divino.





