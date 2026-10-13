Reprodução/SBT Celso Portiolli no Passa ou Repassa



Agora que a TV Globo está disposta a fazer uma proposta para tirar Celso Portiolli do SBT, a diretoria da emissora já tem um substituto.

Querem escalar o filho de Fausto Silva para comandar os domingos.

Alguma cabeça de gênio teve essa ideia.

A audiência do filho de Fausto é pífia, e ele não sabe apresentar em lugar algum.

Só o pai para acreditar que ele tem futuro.

Reprodução/Internet Programa do João marcou 2,13 pontos na madrugada do SBT em São Paulo





Tem gente que gosta. Assim como tem gente que gosta de sopa de jiló.

Mas, em uma TV que deveria primar pela competência, o SBT está primando pela inexperiência.

Os erros cometidos no SBT são para lá de primários.

O SBT não merece a direção que está tendo. Se fosse uma TV Gazeta ou uma RedeTV!, vá lá.

Mas o SBT, com a tradição de bons programas que sempre teve, não merece ficar no vai da valsa.





Enfim, são as mulheres da família Abravanel que vão decidir a escolha do filho de Fausto Silva para comandar os domingos.

Quanto ao filho de Fausto Silva, a única coisa boa que ele fez na TV foi ter dispensado a namorada, uma modelo de padrão internacional, logo após ser guindado ao cargo de apresentador da TV Band.