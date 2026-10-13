Agora que a TV Globo está disposta a fazer uma proposta para tirar Celso Portiolli do SBT, a diretoria da emissora já tem um substituto.
Querem escalar o filho de Fausto Silva para comandar os domingos.
Alguma cabeça de gênio teve essa ideia.
A audiência do filho de Fausto é pífia, e ele não sabe apresentar em lugar algum.
Só o pai para acreditar que ele tem futuro.
Tem gente que gosta. Assim como tem gente que gosta de sopa de jiló.
Mas, em uma TV que deveria primar pela competência, o SBT está primando pela inexperiência.
Os erros cometidos no SBT são para lá de primários.
O SBT não merece a direção que está tendo. Se fosse uma TV Gazeta ou uma RedeTV!, vá lá.
Mas o SBT, com a tradição de bons programas que sempre teve, não merece ficar no vai da valsa.
Enfim, são as mulheres da família Abravanel que vão decidir a escolha do filho de Fausto Silva para comandar os domingos.
Quanto ao filho de Fausto Silva, a única coisa boa que ele fez na TV foi ter dispensado a namorada, uma modelo de padrão internacional, logo após ser guindado ao cargo de apresentador da TV Band.