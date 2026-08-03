Reprodução/Instagram Angélica e Luciano Huck

A aprovação de Benício Huck no vestibular marcou uma nova etapa na vida do filho de Angélica e Luciano Huck. Aos 18 anos, o rapaz irá cursar Engenharia de Produção no Insper, instituição particular de São Paulo. No entanto, o valor das mensalidades chamou a atenção.

Em 2026, o curso optado por Benício custa, em média, R$ 8,3 mil por mês, o que equivale a um investimento de R$ 99,6 mil por ano, isso sem considerar outros gastos como matrícula, despesas acadêmicas, dentre outros.

No mês passado, o filho do contratado da Globo havia dividido nas redes sociais sua rotina de estudos. Na época, ele afirmou que estava frequentando um cursinho para poder cursar Engenharia de Produção.

Entretanto, Luciano Huck e Angélica não contam somente com essa despesa no ensino superior. O filho mais velho do casal, Joaquim Huck, estuda Administração na Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, uma das faculdades mais aclamadas do mundo.

Com taxas acadêmicas e mensalidades que ultrapassam US$ 70 mil por ano, valor que fica acima de R$ 355 mil, na cotação atual para o real brasileiro.

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Juntando os custos das duas graduações, Luciano Huck e Angélica pagam mais de R$ 450 mil por ano com as mensalidades dos filhos. Isso mostra o quanto o casal está investindo na educação dos filhos.

Emoção

Reprodução/Instagram/@lucianohuck Luciano Huck, Benício e Angélica

A novidade foi postada pelo próprio apresentador nas redes. Ao falar da aprovação de Benício, Huck ficou orgulhoso com a conquista do filho: "Pais orgulhosos. Parabéns, Beni! Valeu todo seu esforço e dedicação", disse o apresentador.

Lembrando que, em um clique e outro, Angélica, Benício, Joaquim, Eva e Luciano Huck sempre aparecem juntos nas redes sociais. Atualmente, o apresentador está nas tardes da TV Globo e a loira está chegando no GNT com "Angélica ao Vivo".

Família Huck

Os dois estão juntos desde 2004 e são pais de Joaquim, de 21 anos, Benício de 18, e Eva, de 13 anos. O apresentador sempre diverte o público da sua atração ao levar experiências pessoais de sua família para o programa.

O mesmo já chegou a atender uma ligação de Joaquim durante a gravação do Quem Quer Ser um Milionário, causando risos na plateia ao vivo.



