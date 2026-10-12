Reprodução/Instagram Anitta posa de biquíni durante viagem ao Egito.

Anitta, de 33 anos, encantou os fãs neste domingo (11) ao compartilhar uma sequência de fotos de sua viagem ao Egito. Nas imagens, a cantora posou de biquíni branco nas águas cristalinas dos Lagos de Sal de Siwa, localizados no Oásis de Siwa, e em outros pontos turísticos da região.

Nos Stories do Instagram, a cantora aparece relaxando em meio ao cenário paradisíaco do local, conhecido pelas águas azul-turquesa e pelas formações de sal nas margens. Para a ocasião, ela elegeu um biquíni branco fininho, que destacou seu bronzeado.

Além do momento de descanso, Anitta aproveitou para chamar atenção para a preservação ambiental e para a quantidade de lixo deixada por turistas na areia do local. Ser humano vs natureza", escreveu ela na legenda de uma das postagens. Ainda nos Stories, a cantora apareceu visitando ruínas e um mercado público da região.

Esta é a terceira viagem da artista em menos de um mês. No fim de setembro, ela foi destaque internacional ao participar, pela segunda vez, do desfile Le Défilé de L'Oréal Paris, que marcou a abertura da Semana de Moda de Paris. Além dela, as brasileiras Bella Campos, Taís Araújo e Lineker também desfilaram no evento.

Após sua participação na Semana de Moda de Paris, Anitta embarcou com a mãe, Miriam Macedo, para uma viagem pela Itália.

Maria Gladys detona Anitta

A atriz Maria Gladys, de 86 anos, não teve papas na língua ao comentar sua experiência profissional com Anitta nos bastidores de "Pedro e Nina", filme em que estão gravando juntas. A veterana contou que quase não teve contato com a cantora durante as gravações e comparou a postura da artista com a própria experiência no início da carreira, definindo-a como "muito estrela".

"Nem vi ela, sabia? O que eu tenho a te dizer da Anitta é que… Eu via pouco, e eu falei 'É tão diferente', porque eu quando estreei, quando eu estava trabalhando com mulheres mais velhas, eu estava sempre querendo estar perto delas, sempre. Sempre estive perto. E ela não, ela nem via porque é muito estrela, né, muito… Eu não sei se é pompa, mas é outra coisa", declarou a atriz em entrevista ao "TV Fama", da Rede TV!.

No longa-metragem "Pedro e Nina", produzido pelos Estúdios Globo, Anitta e Maria Gladys dão vida a uma avó e uma neta.

A personagem de Anitta é uma estudante de Direito que enfrenta uma mudança importante após a morte da avó, interpretada por Maria Gladys. A partir desse acontecimento, a jovem deixa o Rio de Janeiro e segue para uma cidade fictícia localizada na Região Sul do Brasil.