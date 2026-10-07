Reprodução Instagram/Youtube Anitta segue Renan Santos e movimenta disputa política nas redes sociais

Anitta chamou a atenção dos fãs nesta quarta-feira (7) ao passar a seguir Renan Santos, integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), no Instagram. A movimentação aconteceu em meio às cobranças de seguidores para que a cantora declarasse apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

Mais cedo, a artista havia se manifestado sobre a pressão para que gravasse um vídeo pedindo votos. Anitta criticou a insistência e afirmou que uma ação desse tipo poderia ter efeito contrário ao esperado. “Chega a dar vontade de jogar tudo pro alto com essas cobranças infundadas de algo que não adianta de absolutamente nada na prática. Só piora, na verdade”, escreveu.

A cantora também explicou que prefere adotar outras estratégias para alcançar pessoas que não necessariamente compartilham de seu posicionamento político. “Existe um motivo para as coisas estarem como estão, justamente pela esquerda não saber jogar com as redes”, declarou. Na sequência, Anitta pediu que seus apoiadores tenham paciência diante da proximidade da votação.

Renan comenta novo follow

O novo follow repercutiu durante uma transmissão de Renan Santos em seu canal no YouTube. Ao perceber que Anitta havia começado a segui-lo, o político demonstrou surpresa com a movimentação. “Agora, se eu falar uma coisa de verdade, eu ser seguido pela Anitta é uma coisa bem emblemática, né?”, afirmou.

Renan também negou que tenha recebido qualquer contato direto da cantora ou que exista uma negociação para que ele declare apoio a Lula. “A Anitta não mandou mensagem nenhuma ainda, tá? Só que fique claro”, disse, ao comentar rumores que circulavam nas redes sociais.

Eleitorado está livre, diz político

Durante a transmissão, Renan ainda afirmou que acompanha as tentativas de grupos de diferentes espectros políticos de conquistar os votos de seus eleitores. Ele, que ficou fora da disputa presidencial após o primeiro turno, destacou que não pretende fazer campanha para nenhum dos candidatos.

“Eu só tô achando tudo isso divertido”, comentou. Em outro momento, Renan reforçou que seus eleitores têm liberdade para decidir o voto: “O eleitor nosso tá super livre pra fazer o que quiser”. Segundo ele, sua posição pessoal não sofreu alteração diante das movimentações do segundo turno.







