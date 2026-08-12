iG Calçada da Fama dos Estúdios Globo ganha 11 novos homenageados





O iG marcou presença na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12), durante uma cerimônia que reuniu nomes importantes da televisão brasileira. Ao todo, 11 novos homenageados ganharam suas estrelas e passaram a integrar o espaço, entre eles as atrizes Elizabeth Savalla e Suely Franco e o autor Aguinaldo Silva.

As novas homenagens foram inauguradas na faixa próxima aos módulos de produção dos Estúdios Globo. Além dos profissionais que participaram da cerimônia, a iniciativa também celebrou artistas que já morreram e deixaram uma contribuição marcante para a história da televisão, como Tarcísio Meira, Léa Garcia, Chico Anysio, Milton Gonçalves e Benedito Ruy Barbosa. As estrelas de alguns deles foram recebidas por familiares.

Amauri Soares celebra legado dos homenageados

Diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares classificou o dia de homenagens como o “mais legal do ano” e ressaltou a importância de profissionais que contribuíram para a construção da história da emissora e da televisão brasileira.

“Algumas dessas pessoas estão aqui presentes hoje. Outras não estão aqui presentes hoje. Mas, de um jeito ou de outro, essas pessoas são para sempre. São pessoas eternas, porque elas mudaram a realidade, elas construíram sonhos, elas tocaram nossos corações numa interpretação, numa ideia de realização, num enquadramento, num texto”, afirmou.

iG Amauri Soares





Amauri também destacou o impacto das histórias contadas por esses profissionais na forma como o público compreende o mundo e a própria sociedade. “Eu acho que as histórias que vocês contam nos ajudam a entender quem somos como comunidade, como sociedade. E não tem missão mais linda do que essa. Quarenta anos. É muito tempo. Muita história está por aí. E eu, mais do que tudo, fico muito orgulhoso desse projeto”, declarou.

Wolf Maya relembra trajetória na Globo

Durante a cerimônia , Wolf Maya também ressaltou a importância da homenagem e lembrou sua relação com a história da emissora. Para o diretor e ator, reconhecer os profissionais que ajudaram a construir a televisão brasileira é algo raro e significativo.

“Essa homenagem é uma coisa rara no nosso país, é uma coisa bonita na nossa sensibilidade, na nossa cultura, você dedicar um tempo e homenagear o que faz e os que continuam fazendo essa força do entretenimento, da cultura do Brasil, que é a TV Globo”, afirmou.

Wolf ainda recordou o período em que trabalhou nos antigos estúdios do Jardim Botânico e destacou a qualidade artística, técnica e humana que, segundo ele, marcou a trajetória dos Estúdios Globo.

Elizabeth Savalla exalta Roberto Marinho

Homenageada com uma estrela, Elizabeth Savalla aproveitou o momento para destacar o legado de Roberto Marinho, fundador da TV Globo. A atriz afirmou que o empresário teve papel fundamental para que a emissora e sua rede de televisão chegassem ao tamanho atual.

“Eu queria homenagear uma pessoa especial que é a responsável pelo fato de estarmos não só aqui, como em toda a Rede Globo de Televisão, que é o doutor Roberto Marinho”, disse.

iG Elizabeth Savalla





Savalla também lembrou que Roberto Marinho iniciou o projeto da emissora aos 60 anos e ressaltou sua paixão por artistas e histórias. “Ele, junto com a Estela Marinho, que foi a sua primeira esposa, mãe dos meninos que são responsáveis pela TV Globo, eles gostavam de artista, eles gostavam de história, eles gostavam de contar história. E foi por isso que eles começaram”, afirmou.

Tarcísio Filho representa os pais

A cerimônia também foi marcada por homenagens póstumas. Tarcísio Filho participou do evento para representar os pais, Tarcísio Meira e Glória Menezes.

Ao falar sobre a homenagem, Tarcísio Filho também mencionou Glória Menezes, que não esteve presente no evento. “Dona Glória sempre foi muito emotiva, muito emocionada. Estaria assoberbada aqui hoje, especialmente por uma coincidência que ocorreu hoje, no dia 12 de agosto”, afirmou ele, que também recebeu a estrela em nome do pai, Tarcísio Meira, que morreu na mesma data da homenagem em 2021, aos 85 anos, em decorrência da Covid-19.

O ator ainda agradeceu o carinho recebido pelo público brasileiro desde a morte do pai e destacou a importância da profissão artística . “A arte é transformadora e é uma das mais belas profissões que a gente pode ter. É a que transforma e toca as pessoas”, declarou.

Aguinaldo Silva comemora reconhecimento

Outro homenageado da noite foi Aguinaldo Silva, que chegou ao Rio após uma passagem por Portugal para participar da cerimônia. Emocionado, o autor afirmou que pretende continuar trabalhando e revelou seu vínculo com a escrita.

iG Aguinaldo Silva





“Enquanto estiver por aqui, eu vou continuar trabalhando, porque eu adoro escrever. Eu adoro escrever novelas, séries, minisséries, o que for. Eu escrevo até quando não estou contratado, porque é uma espécie de doença da qual eu não quero me curar”, brincou.

Aguinaldo agradeceu pela homenagem e relembrou os profissionais com quem trabalhou ao longo da carreira. O autor também esteve recentemente à frente de "Três Graças".



