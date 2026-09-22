Reprodução/Record Serginho Hondjakoff vira alvo de deboche de peões em "A Fazenda 18".

Serginho Hondjakoff, de 42 anos, virou alvo de deboche de outros participantes em "A Fazenda 18". Nesta segunda-feira (21), o ator se alongava em uma das espreguiçadeiras da área externa da sede quando parte de seus colegas de confinamento passou a observá-lo de longe e a rir da situação.

😔🚨SEGUEM FAZENDO CHACOTA! Enquanto Serginho se alonga na espreguiçadeira, a outros peões estavam rindo da cara dele! #AFazenda pic.twitter.com/6c7ASxWTXy — Dieguinho (@diegoschueng) September 21, 2026





Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Serginho aparece executando os movimentos com dificuldade. Enquanto isso, um grupo de peões passa a observar e fazer piadas sobre a forma como o ator executa os exercícios.

A atitude dos confinados deu o que falar e desagradou internautas, que apontaram gordofobia e perseguição contra Serginho.

"Até agora tentando entender o que tem de tão engraçado em ele se alongar, só porque é um homem gordo? Virou circo, foi?", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Povo zoando ele como fazem na vida, gordofobia recreativa que chama", afirmou outro. "Queria entender porque pegaram no pé dele desde o primeiro dia. Ele é tranquilo e na dele", questionou uma terceira fã do reality rural da Record.

Reprodução/Record Sergio Hondjakoff em "A Fazenda"







Público aponta perseguição contra Serginho Hondjakoff

Nos últimos dias, parte dos telespectadores da 18ª edição de "A Fazenda" passaram a repercutir uma série de atitudes dos peões com relação a Serginho Hondjakoff. Segundo parte do público, o ator está sofrendo perseguições dentro do confinamento.

Em menos de 24 horas da estreia do reality, Serginho Hondjakoff foi colocado na baia e se tornou o peão mais apontado pelos adversários em uma dinâmica em que os peões tinham que escolher quem era o “Alazão”(vencedor) e o “Pangaré (perdedor)”. O ator foi citado mais vezes como o "Pangaré" da edição.





Um outro momento que deu o que falar ocorreu nesta sexta-feira (18), quando o influenciador Murilo Dias chamou a atenção do ator após descobrir que ele estava utilizando o banheiro destinado às mulheres, que conta com uma ducha higiênica.

Na ocasião, Murilo foi direto e explicou que Serginho deveria evitar o espaço. Além disso, o criador de conteúdo afirmou que o ator deveria urinar sentado no vaso sanitário: "Tem que mijar sentado, tem que respeitar".

Já na manhã desta segunda-feira (21), o ator circulava apenas de cueca pela sede do reality show rural da Record, quando recebeu uma chamada do criador de conteúdo digital Murilo Dias.

A situação ocorreu durante o momento em que parte dos peões tomava café da manhã. Em tom amistoso, Murilo pediu que Serginho vestisse um short."Fica andando com esse bagulho ‘balangando’ para cima e para baixo. Vá botar uma roupa, vá", começou o influenciador.

Reprodução/Record Murilo repreende Serginho em "A Fazenda 18".





Na sequência, Murilo explicou que o uso do short contribuiria para a boa convivência com as mulheres da casa: "Vai colocar um shortinho para ficar tranquilão".

O ator reagiu com bom-humor à recomendação do colega de confinamento, soltando risadas enquanto se servia uma xícara de café.

A suposta "perseguição" fez com que o ex-Malhação disparasse nas redes sociais﻿, alcançando a marca de 1,3 milhão de seguidores após pouco mais de uma semana do início do reality.