Serginho Hondjakoff, de 42 anos, virou alvo de deboche de outros participantes em "A Fazenda 18". Nesta segunda-feira (21), o ator se alongava em uma das espreguiçadeiras da área externa da sede quando parte de seus colegas de confinamento passou a observá-lo de longe e a rir da situação.
Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Serginho aparece executando os movimentos com dificuldade. Enquanto isso, um grupo de peões passa a observar e fazer piadas sobre a forma como o ator executa os exercícios.
A atitude dos confinados deu o que falar e desagradou internautas, que apontaram gordofobia e perseguição contra Serginho.
"Até agora tentando entender o que tem de tão engraçado em ele se alongar, só porque é um homem gordo? Virou circo, foi?", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Povo zoando ele como fazem na vida, gordofobia recreativa que chama", afirmou outro. "Queria entender porque pegaram no pé dele desde o primeiro dia. Ele é tranquilo e na dele", questionou uma terceira fã do reality rural da Record.
Público aponta perseguição contra Serginho Hondjakoff
Nos últimos dias, parte dos telespectadores da 18ª edição de "A Fazenda" passaram a repercutir uma série de atitudes dos peões com relação a Serginho Hondjakoff. Segundo parte do público, o ator está sofrendo perseguições dentro do confinamento.
Em menos de 24 horas da estreia do reality, Serginho Hondjakoff foi colocado na baia e se tornou o peão mais apontado pelos adversários em uma dinâmica em que os peões tinham que escolher quem era o “Alazão”(vencedor) e o “Pangaré (perdedor)”. O ator foi citado mais vezes como o "Pangaré" da edição.
Um outro momento que deu o que falar ocorreu nesta sexta-feira (18), quando o influenciador Murilo Dias chamou a atenção do ator após descobrir que ele estava utilizando o banheiro destinado às mulheres, que conta com uma ducha higiênica.
Na ocasião, Murilo foi direto e explicou que Serginho deveria evitar o espaço. Além disso, o criador de conteúdo afirmou que o ator deveria urinar sentado no vaso sanitário: "Tem que mijar sentado, tem que respeitar".
Já na manhã desta segunda-feira (21), o ator circulava apenas de cueca pela sede do reality show rural da Record, quando recebeu uma chamada do criador de conteúdo digital Murilo Dias.
A situação ocorreu durante o momento em que parte dos peões tomava café da manhã. Em tom amistoso, Murilo pediu que Serginho vestisse um short."Fica andando com esse bagulho ‘balangando’ para cima e para baixo. Vá botar uma roupa, vá", começou o influenciador.
Na sequência, Murilo explicou que o uso do short contribuiria para a boa convivência com as mulheres da casa: "Vai colocar um shortinho para ficar tranquilão".
O ator reagiu com bom-humor à recomendação do colega de confinamento, soltando risadas enquanto se servia uma xícara de café.
A suposta "perseguição" fez com que o ex-Malhação disparasse nas redes sociais, alcançando a marca de 1,3 milhão de seguidores após pouco mais de uma semana do início do reality.