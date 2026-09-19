Reprodução/Internet RedeTV! teve uma briga entre dois jornalistas dentro da redação

Dois jornalistas da RedeTV! se envolveram em uma briga motivada por divergências políticas dentro da redação da emissora em São Paulo. Uma discussão entre os funcionários terminou com um soco no nariz e exigiu a intervenção de outros profissionais. A empresa afirmou que sua área de Compliance está apurando internamente o episódio.

De acordo com o portal Leo Dias, o confronto começou com um bate-boca e evoluiu para a agressão física. Outros integrantes da equipe precisaram agir para separar os funcionários. Relatos indicam que pessoas presentes na redação ficaram assustadas com a discussão e demonstraram receio de que a situação pudesse se agravar naquele momento.

RedeTV! apura episódio por meio do Compliance

O motivo do desentendimento entre os funcionários na emissora paulista aconteceu pelas posições políticas opostas. Um dos profissionais do canal seria identificado com a extrema-direita, e o outro, com a esquerda. A informação sobre as posições políticas parte das fontes ouvidas, que também relacionaram o confronto ocorrido dentro da redação às divergências entre os funcionários durante o trabalho na sede da emissora em São Paulo.

Fontes ouvidas pelo Notícias da TV afirmaram que o episódio não teria sido a primeira confusão relacionada à política nos bastidores do Jornalismo da RedeTV!. De acordo com a publicação, alguns integrantes da equipe relatam um ambiente de tensão na empresa e avaliam que a situação não estaria restrita ao confronto entre os dois profissionais. A emissora, no entanto, não apresentou detalhes públicos sobre outros eventuais episódios ou sobre as circunstâncias que antecederam a briga relatada nesta semana.

Procurada, anão detalhou quais medidas seriam adotadas em relação aos funcionários e informou somente que o assunto seria tratado internamente. "O caso está sendo apurado internamente pela área de Compliance", informou a equipe da emissora.

Segundo os relatos publicados, a discussão chamou a atenção de outros jornalistas que trabalhavam no local. Parte deles precisou intervir para interromper o confronto depois do soco. Funcionários presentes também teriam demonstrado preocupação com a possibilidade de agravamento da situação. As informações disponíveis não detalham se algum dos envolvidos precisou receber atendimento médico depois da agressão, nem apresentam outras consequências imediatas decorrentes do episódio registrado dentro da redação da emissora paulista.