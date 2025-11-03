TikTok Maria Gladys é flagrada andando pelas ruas do Rio de Janeiro

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi vista andando pelas ruas do Rio de Janeiro no último sábado (1º). O registro foi feito por uma fã no bairro do Catete, na Zona Sul da cidade, e chamou atenção nas redes sociais. A veterana estava afastada dos holofotes há meses e não aparecia em público desde o início do ano.

O vídeo foi publicado pela tiktoker @faniarjoficial, que relatou o encontro em tempo real.

“ Curiosos, estava andando aqui pelo Catete, quem foi que eu encontrei assim do nada. Teve até uma polêmica recente, né, dela, a Maria, a atriz Maria Gladys, eu acho que é esse o nome. Mas enfim, conversei com ela, tirei foto de autorização para tirar, né, lógico. Conversei, gravei um videozinho com ela, muito simpática ”, contou a criadora de conteúdo.

Maria Gladys ficou conhecida por papéis marcantes na TV, como a empregada Lucimar na primeira versão de “ Vale Tudo ” (1988). O último trabalho na televisão foi na série “Pé na Cova” (2016).

Em abril deste ano, Maria Gladys foi localizada em uma pousada de Santa Rita de Jacutinga, interior de Minas Gerais, após ficar desaparecida por semanas. A filha havia feito um apelo nas redes, dizendo que a atriz estava desorientada e sem recursos financeiros.

Na época, a artista contou que havia sido vítima de um golpe e perdeu o acesso à aposentadoria. “ Como eu vou pagar o hotel aqui? Vim para cá contando que tinha a minha aposentadoria. Tô maluca. Não sei o que eu faço... Agora que roubaram todo o meu dinheiro de novo ”, disse em um áudio divulgado à imprensa.

Segundo relatos, a conta bancária onde recebia o benefício era administrada por uma das filhas, que informou o sumiço dos valores quando a mãe já estava em Minas. Gladys havia viajado para o interior em busca de reduzir despesas, mas o isolamento acabou agravando o estado emocional.

No início de 2025, a atriz também preocupou fãs ao desaparecer após celebrar o réveillon em Copacabana. A filha, Maria Thereza Mello Maron, publicou nas redes: “ Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem às 5 da manhã! Não sei o que fazer! Socorro! ”. Horas depois, ela atualizou o caso: “ Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela, no Flamengo. Desculpem o susto .”

Fora das telas, Maria Gladys tem uma carreira marcante no teatro, na TV e no cinema. É avó da atriz Mia Goth , conhecida por filmes como "Pearl" e "Ninfomaníaca".