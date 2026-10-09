Reprodução Instagram/TV Brasil Mensagem de Vorcaro sobre Anitta vem à tona em meio a investigação





Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, revelaram uma conversa em que ele comentou com um amigo sobre ter participado de uma festa da cantora Anitta. O conteúdo foi divulgado nesta sexta-feira (9) pela coluna Radar, da revista Veja, e faz parte do material analisado pela Polícia Federal no âmbito das investigações envolvendo o ex-banqueiro.

Em uma troca de mensagens de julho de 2024, Vorcaro fez um comentário inusitado sobre o encontro com a artista. “Ontem fui parar na festa da Anitta. Ela quase me estuprou. Saí correndo”, escreveu ele ao amigo. A mensagem, no entanto, não apresenta detalhes sobre as circunstâncias do episódio e não permite concluir que tenha ocorrido uma situação de violência sexual. O relato foi feito pelo próprio ex-banqueiro em uma conversa privada posteriormente divulgada pela imprensa.

Além da mensagem sobre a festa, o material também aponta para possíveis negociações comerciais envolvendo Anitta e empresas ligadas ao grupo financeiro comandado por Vorcaro. Segundo as informações publicadas pela Veja, os acordos discutidos poderiam envolver apresentações musicais e campanhas publicitárias, com valores que chegariam a aproximadamente R$ 20 milhões. A divulgação das conversas trouxe novamente o nome da cantora para o noticiário, desta vez em meio à repercussão do caso envolvendo o antigo controlador do Banco Master.

A eventual existência de tratativas comerciais, porém, não significa que tenha ocorrido alguma irregularidade por parte da cantora. Até o momento, as informações divulgadas sobre as mensagens indicam a presença do nome de Anitta nas conversas e possíveis negociações envolvendo sua imagem e apresentações. O conteúdo extraído do celular de Vorcaro integra o conjunto de materiais que passaram a ser examinados no contexto das apurações sobre o ex-banqueiro e seus negócios.

Anitta também chamou atenção por seguir Renan Santos

Nos últimos dias, Anitta também virou assunto nas redes sociais por outro motivo. A cantora passou a seguir Renan Santos, um dos nomes ligados ao Movimento Brasil Livre (MBL), no Instagram, em meio às discussões políticas relacionadas às eleições de 2026. A movimentação chamou a atenção dos internautas e gerou comentários entre os fãs, especialmente pelo momento em que ocorreu.







