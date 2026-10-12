Reprodução/SBT Celso Portiolli no Passa ou Repasa

Uma situação inusitada aconteceu no Passa ou Repassa do último domingo (11). A cantora Kysha, que faz dupla com Mine, errou uma pergunta e demonstrou não estar por dentro da mudança na grade do SBT. Ela revelou que não sabia que o The Voice Brasil passou a ser exibido no canal da Anhanguera.

Celso Portiolli , apresentador do Domingo Legal, perguntou: "Qual competição de canto do SBT tem técnicos que viram a cadeira ao ouvir um talento?". As opções eram Popstars (2002-2003), Ídolos e The Voice Brasil.

Kysha poderia cumprir uma prova, mas preferiu responder à pergunta. Ela acabou escolhendo o reality que formou os grupos Rouge e Br'oz, que nunca teve uma dinâmica semelhante à das audições às cegas do The Voice.

Portiolli aproveitou o erro para divulgar a exibição do programa musical e destacar que a competidora havia respondido incorretamente. "Não perca, tem The Voice Brasil às 18h aqui no SBT. Perderam tudo!", disse.

Reprodução/SBT Kysha no Domingo Legal

Nas redes sociais, o público comentou sobre o fato ocorrido no Domingo Legal, o que chamou atenção.

"Se eu não vejo esse post, eu NUNCA ia saber que mudou para o SBT; para mim, estava na geladeira da Globo", apoiou um. "Mas também, vamos falar a verdade, o The Voice no SBT não foi um estouro, então é meio que aceitável", disse um segundo. "Pra você ver como o SBT não fala com o povo, de fato." Até mesmo o domingo, maior canhão deles, com esse problema de comunicação. Dito isso, pra mim, quem produz o The Voice é a Disney", soltou um terceiro.

Passa ou Repassa

As perguntas do Passa ou Repassa são de conhecimentos básicos. A atração traz questões simples sobre conteúdos do ensino fundamental brasileiro. No entanto, frequentemente, alguns participantes demonstram dificuldade para respondê-las.

O programa estreou em 28 de junho de 1987. Ao longo de sua trajetória, passou por períodos de hiato. A atração estreou sob o comando de Silvio Santos (1987) e, posteriormente, foi apresentada por Gugu Liberato (1959–2019) e Angélica. Atualmente, Celso Portiolli está à frente do programa.

A atração teve uma fase diária nos anos 1990 e voltou ao Domingo Legal como quadro em 2013, com Celso Portiolli, fazendo sucesso nas tardes de domingo da emissora da Anhanguera.

Atualmente, novamente sob o comando de Celso Portiolli, o programa rende picos de liderança ao SBT, superando a TV Globo no Ibope.



