Reprodução/ Instagram Cris Buffaro vestindo Balmain Inverno 2026 no desfile de 2027

A carioca acompanha a estreia de Antonin Tron na temporada Spring/Summer 2027

Esta semana, Cris Buffara acompanhou mais um dos desfiles da Semana de Moda de Paris. Desta vez, a comunicadora prestigiou a temporada Verão 2027 da Balmain, assistindo de perto às novidades apresentadas pela maison. Sob a direção criativa de Antonin Tron, a apresentação reuniu elementos marcantes da identidade da marca em uma leitura contemporânea para a nova temporada.

A comunicadora compartilhou suas impressões sobre a coleção e os elementos que mais chamaram sua atenção na passarela. Entre os detalhes do desfile, Cris destacou o universo animal, como estampas de cobra, texturas que remetem às peles e uma onça bordada em paetês, além da alfaiataria marcada por ombros estruturados, casacos oversized e a clássica jaqueta aviador. A paleta, que percorreu tons de marfim, preto, cinza mineral, cobre, dourado, laranja e amarelo-pálido, completou a proposta inspirada pelas diferentes tonalidades do céu da Costa Oeste.