Reprodução/Instagram Mães de Virginia e Vini Jr. posam juntas em meio a rumores de término.

Em meio aos rumores do fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr., as mães do casal famoso seguem em plena harmonia. Neste sábado (10), Margareth Serrão, mãe da influenciadora, e Fernanda Cristina, mãe do jogador, curtiram um dia de sol e piscina juntas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Nos registros, compartilhados nas redes sociais das duas, elas aparecem sorridentes e cercadas por um grupo de amigos. Na legenda da publicação, Fernanda brincou com a torcida pelo clube do filho: "Torcida organizada do Real Madri- Bonde da Margara", escreveu.

"Vocês fazem a diferença! Obrigada por estes momentos", escreveu Margareth em resposta a uma foto do grupo. Internautas também comentaram a postagem. "Lindas", elogiou um. "Amo essa turma", disse outro.

A postagem foi publicada no mesmo dia em que surgiram boatos de que Virginia e Vini Jr. teriam discutido e colocado um fim no relacionamento. Na ocasião, a página de fofocas Daily do Garotinho, no Instagram, afirmou que a influenciadora teria viajado para a Flórida após desentendimento com o jogador.

Após a grande repercussão do assunto, as equipes do casal negaram a informação e afirmaram que a viagem já estava marcada, em razão do aniversário de Maria Flor, de três anos, fruto do relacionamento entre Virginia e Zé Felipe.





Histórico do relacionamento

Após o início em outubro do ano passado, Vini Jr. e Vírginia assumiram o namoro após meses de especulação. Apesar de compartilharem viagens, jantares em restaurantes e momentos com a família, o relacionamento foi rompido em maio de 2026, pouco antes da Copa do Mundo, na qual Vini foi convocado para jogar pela Seleção Brasileira.





Em junho, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais. Até que a informação foi confirmada por Virgínia por meio de seu perfil no Instagram. Recentemente, eles também passaram a usar alianças de compromisso.

Virginia foi casada com Zé Felipe por cinco anos. Da relação, nasceram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O casamento chegou ao fim no começo de 2025.

A influenciadora também namorou o youtuber Rezende, logo no início de sua carreira como influenciadora.

Já Vini Jr. manteve relacionamentos com algumas famosas, como a influenciadora Maju Mazzali, a atriz Bela Campos, a ex-BBB Gabi Martins e a modelo Julia Campos.