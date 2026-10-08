Reprodução/Instagram Virginia Fonseca usa detalhe inusitado na capinha do celular.

Virginia Fonseca, de 27 anos, não esconde que é a fã do namorado, Vini Jr., de 26. Nesta quarta-feira (7), a influenciadora publicou algumas fotos nas redes sociais, porém, um detalhe chamou atenção na capinha do celular: uma foto do jogador em campo, durante uma partida da Seleção Brasileira.

Nas imagens, a influenciadora aparece em diferentes momentos do dia, em vários cômodos da casa do atleta, em Madri, onde está hospedada desde o último fim de semana.

Em um dos registros, a loira posou na academia da mansão do jogador após um treino de musculação. Já em outra foto, ela aparece no closet do jogador.

Em publicações de páginas do Instagram sobre o assunto, a atitude da loira dividiu opiniões."Quando ele usar uma foto dela na capinha, aí sim vai ser uma grande notícia", declarou um. "Deixa ela com as breguices dela", brincou outro. "Ela está amando", escreveu um terceiro usuário da rede social.

Reprodução/Instagram Virginia usa foto de Vini Jr. na capinha e agita web.

Virginia manda indireta para Vini Jr.

Direto de Madri, Virginia Fonseca deu o que falar ao mandar uma indireta que seus seguidores interpretaram como uma indireta para Vini Jr..

Tudo começou nesta terça-feira (6), quando a loira compartilhou uma animação nos Stories do Instagram. A postagem mostra a interação entre um casal de bonecos: a mulher diz que está triste e o homem aparece segurando sacolas de compras, oferecendo um presente para deixá-la feliz.

Na imagem o diálogo é o seguinte: "Estou triste", diz a mulher. "Não fica triste, amor. Trouxe um presente para você", responde o personagem masculino. Na legenda da publicação, Virginia escreveu "Aí sim", frase que veio acompanhada de um emoji de coração.

A publicação bastou para que seguidores da influenciadora interpretassem a mensagem como uma suposta indireta para Vini Jr.. "Se até a Virginia está implorando por presente, imagina nós", reagiu uma. "Vini, mima nossa diva", pediu outra. "Socorro, a indireta para o Vini", escreveu uma terceira fã da loira.

Virginia e Vini Jr. trocaram alianças recentemente

O casal de famosos deu um novo passo no relacionamento após um ano de namoro. Em setembro, Virginia compartilhou nas redes sociais que eles passaram a usar alianças de compromisso.

No registro, os dois aparecem na mansão do atleta, mostrando as joias simbólicas. Em tom de brincadeira, a loira escolheu a música "We Are The Champions" ("Nós somos os campeões", em português) como trilha sonora da postagem. "Depois de um ano de namoro, veio aí a aliança, grupo", escreveu a loira na legenda.





Os dois assumiram o relacionamento oficialmente em outubro de 2025. Em maio deste ano, a relação passou por uma crise, quando a influenciadora confirmou o término. No entanto, o casal reatou o namoro cerca de dois meses depois.