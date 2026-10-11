Reprodução/Internet Edson Silva, o Heitor em Laços de Família

O ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos, no último sábado (10). Conhecido por interpretar Heitor, motorista da personagem Alma, vivida por Marieta Severo na novela Laços de Família (2000), o artista construiu uma carreira que passou pelo teatro, pelo cinema e pela televisão brasileira.

A notícia foi divulgada pelo perfil Dublapédia Brasil, especializado em dublagem, que lamentou a morte do artista nas redes sociais e relembrou um de seus trabalhos mais conhecidos pelo público noveleiro. Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada.





Quem foi Edson Silva?

Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Edson Silva nasceu em 25 de outubro de 1930. No início da década de 1950, ele se mudou para o Rio de Janeiro com o objetivo de seguir a carreira artística. Na capital fluminense , estudou teatro com Paschoal Carlos Magno, importante nome ligado à formação de artistas brasileiros.

Nos palcos, o ator acumulou quase três décadas de trabalho e participou de montagens como Sinhá Moça, Lampião e O Auto da Compadecida, clássico de Ariano Suassuna. Além de atuar, ele também trabalhou na direção de espetáculos teatrais.

No cinema, integrou o elenco de produções como Quem Matou Pacífico? e Mineirinho, Vivo ou Morto, ampliando sua trajetória nas artes cênicas.

Reprodução/Internet Alcione Mazzeo fala sobre morte de Edson Silva





Carreira

Na televisão, Edson Silva participou de novelas conhecidas da dramaturgia brasileira, entre elas Laços de Família, O Astro, Rainha da Sucata, Por Amor e Mulheres Apaixonadas.

Em Laços de Família, interpretou Heitor, motorista de Alma, personagem de Marieta Severo. Embora tenha ficado conhecido por esse trabalho, sua trajetória na televisão incluiu outras produções e passagens por emissoras como Tupi, Manchete e Globo.

Além da atuação diante das câmeras e nos palcos, o ator também construiu carreira na dublagem. Ele começou a trabalhar na área no início da década de 1960, em estúdios como Herbert Richers e Dublasom Guanabara.

Muito apaixonada por sua profissão, o artista continuou atuando na dublagem até o início dos anos 1980, quando deixou a atividade para se dedicar à televisão.



