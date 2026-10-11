Reprodução/Instagram Outubro Rosa: campanha transforma lenços e cartas em acolhimento para mulheres com câncer.

Iniciativa criada por Rafaela Camargo pretende entregar 70 lenços personalizados acompanhados de mensagens de carinho a mulheres em tratamento oncológico.

Em meio às ações do Outubro Rosa , uma campanha criada pela especialista em tatuagem estética reparadora Rafaela Camargo aposta em um gesto simples para levar acolhimento a mulheres que enfrentam o câncer.

Batizada de “Um Gesto que Abraça”, a iniciativa pretende distribuir 70 lenços personalizados, cada um acompanhado de uma carta escrita especialmente para uma paciente em tratamento oncológico.

A ideia nasceu da convivência de Rafaela com mulheres que passaram por mastectomias, cirurgias e outros procedimentos que deixaram marcas físicas e emocionais.

Ao longo de sua atuação profissional, ela percebeu que a reconstrução após o câncer muitas vezes ultrapassa os cuidados médicos e envolve também autoestima, identidade e acolhimento emocional.

“Eu convivo diariamente com mulheres que passaram por situações muito delicadas e percebo o quanto algumas dessas jornadas podem ser solitárias", disse Rafaela. "Quando pensei no Outubro Rosa, não queria simplesmente entregar um brinde", completa.

"Queria que essas mulheres se sentissem amadas, cuidadas e, principalmente, lembradas”, afirma Rafaela.

Cartas criam conexão entre pessoas que não se conhecem

Além do lenço, cada mulher receberá uma carta escrita por alguém que decidiu dedicar alguns minutos para enviar palavras de carinho, esperança e apoio, mesmo sem conhecer pessoalmente quem receberá a mensagem.

Para Rafaela, justamente essa troca é um dos pontos centrais da campanha.“Um lenço pode oferecer conforto, mas uma carta pode fazer alguém se sentir lembrada", explica.

"Imagine receber palavras de uma pessoa que você nunca conheceu, mas que parou parte do seu dia para pensar em você" Rafaela Camargo





Existe algo muito bonito nessa conexão”, diz.

Cada gesto será identificado por um número. Dessa forma, caso tenha vontade, a mulher que receber o presente poderá responder à pessoa responsável pela carta. A participação é voluntária e busca preservar a privacidade das envolvidas.

Campanha acontece durante o Outubro Rosa

A ação será realizada durante outubro de 2026 e prevê a distribuição de 70 lenços.

Clientes que contratarem qualquer procedimento na Clínica Rafaela Camargo e realizarem o pagamento ou sinal durante o período da campanha terão um lenço destinado pela clínica a uma mulher em tratamento. O cliente também poderá escrever a carta que acompanhará o presente.

Quem não for cliente também poderá participar. Uma contribuição de R$ 100 ajudará a viabilizar um dos gestos, incluindo o lenço e os custos de preparação e entrega.

Reconstrução vai além do tratamento

Especializada em tatuagem estética reparadora, Rafaela atua, entre outros procedimentos, com reconstrução visual de aréolas e camuflagem de cicatrizes.

Reprodução/Instagram Rafaela Camargo criou campanha que leva acolhimento com lenços e cartas.





Segundo ela, a experiência profissional mostrou que o fim do tratamento médico nem sempre representa o encerramento do processo vivido pela paciente.

“Muitas vezes, o tratamento termina, mas a mulher ainda está vivendo seu próprio processo de reconstrução. Meu trabalho me ensinou a olhar para além das marcas na pele e perceber a pessoa, sua história e tudo aquilo que ela ainda deseja viver”, afirma.

Com a campanha, Rafaela espera estimular uma corrente de acolhimento durante o Outubro Rosa e lembrar que a solidariedade também pode estar presente em pequenos gestos.

“Não precisamos conhecer a história de alguém para oferecer carinho. Às vezes, algumas palavras são suficientes para fazer uma pessoa perceber que não foi esquecida.”

A mensagem escolhida para representar a iniciativa resume a proposta: “Porque existem abraços que não precisam de braços.”

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