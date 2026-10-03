Reprodução/Instagram/@milaseidl Mila Seidl relembra últimos momentos de Lito Sousa.

Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, influenciador que morreu nesta quinta-feira (1), revelou como foram os últimos momentos de vida do especialista em aviões. Ele foi vítima da Doença de Creutzfeldt-Jakob, condição rara, degenerativa e sem cura, diagnosticada em agosto.

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"É uma doença avassaladora. Em dias, ela muda todo o cenário. Então, foi muito difícil, difícil mesmo", disse a empresária sobre a evolução da doença do marido, em conversa com a imprensa durante o velório, realizado em São Paulo nesta sexta-feira (2).

Ao falar sobre os últimos dias de vida do especialista em aviões, Mila destacou que não foi possível ter certeza sobre Lito ter ficado completamente consciente. "A gente não tem como garantir, porque, quando ele parou de falar, a gente parou de ter esse termômetro, mas acreditamos que sim. E isso é raro", disse.

"Como ele foi perdendo algumas coisas gradativamente, se eu te falar que, de repente, eu conversei com ele e ele respondeu para mim piscando, se isso for uma conversa, foi", completou.

Por fim, ao ser questionada sobre a ausência do filho do casal, Malone, de sete anos, no velório, Mila Seidl afirmou que a decisão partiu do menino. "Ele não quis e eu achei ótimo. Queria que ele preservasse uma outra imagem", explicou. Ela ainda revelou que Lito gravou uma série de vídeos para os aniversários de 9, 14 e 18 anos do herdeiro.







Morte de Lito Sousa

Lito Sousa, criador do canal "Aviões e Músicas", morreu nesta quinta-feira, aos 59 anos. O influenciador havia sido diagnosticado, em agosto, com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, progressiva e fatal.

Conhecido por produzir conteúdos sobre aviação e explicar temas técnicos de forma acessível, Lito também ficou conhecido por abordar acidentes aéreos e ajudar pessoas que tinham medo de voar. Ao longo da trajetória, o canal "Aviões e Músicas" conquistou milhões de seguidores.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa rara que provoca uma rápida deterioração neurológica. Atualmente, não existe tratamento capaz de curá-la.

Lito passou por um tratamento experimental com a medicação ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo de setembro em uma operação de urgência que teve participação da Anvisa e da Receita Federal. Ele foi o primeiro humano a receber a medicação.

Diagnóstico

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.







Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição.