Reprodução/Instagram/@podpah Lito Sousa já participou de pegadinha do Faustão.

A morte do influenciador Lito Sousa, aos 59 anos, na última quinta-feira (1º), em decorrência da Doença de Creutzfeldt-Jakob, causou comoção entre anônimos e famosos do Brasil. Ele ficou conhecido nacionalmente por seus vídeos sobre aviação, mas, muito antes de alcançar o sucesso com o canal no YouTube "Aviões & Músicas", Lito já havia tido uma passagem curiosa pela televisão: participou de uma pegadinha do "Domingão do Faustão", da Globo.





A breve aparição de Lito no quadro foi resgatada por internautas e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, que foi ao ar no início dos anos 2000, o apresentador explica que a dupla Gian e Giovani elegerá sua pegadinha preferida já exibida anteriormente. "Essa dupla fez sucesso em 1999, hein? E Gian e Giovani estão aqui para fazer o pedido de pegadinha", começa Faustão.

Na sequência, os cantores sertanejos surgem em um vídeo e fazem o pedido:"Olha, eu já me diverti muito assistindo às pegadinhas, mas uma das que eu mais gostei até hoje e queria pedir para você é a do banco que mexe", diz Gian.

Uma das pessoas surpreendidas pela brincadeira, que consistia em um banco fictício instalado em uma praça pública, que contava com uma estrutura que se movia quando alguém se sentava, foi Lito Sousa.

Na gravação, ele surge sentado ao lado de uma mulher em um dos bancos instalados pela produção do programa dominical, enquanto come um sanduíche. Ao perceber a movimentação do banco, a mulher se levanta assustada, enquanto Lito permanece sentado. Ao perceber a pegadinha, ele apenas sorri tranquilamente.

Fãs repercutiram o vídeo nas redes sociais após o anúncio da morte do influenciador."Eu vou sentir muita saudade", escreveu uma. "Vi ele falando disso uma vez", relembrou outro. "Queria saber como o pessoal acha essas coisas! Descanse em paz, Lito", disse uma terceira usuária do Instagram.





O velório de Lito Sousa será aberto ao público

A família de Lito Sousa informou que o velório do especialista em aviação será aberto ao público. De acordo com o comunicado divulgado nas redes sociais, as homenagens acontecerão nesta sexta-feira (2) entre às 9h e às 12h (horário de Brasília), na Avenida Braz leme, 2594, em Santana, na Zona Leste de São Paulo.

Depois o velório irá continuar com a presença apenas da família e de amigos próximos."O segundo espaço será destinado exclusivamente a familiares e amigos próximos previamente incluídos na lista de convidados, conforme informado na publicação", diz o comunicado.

Morte de Lito Sousa

Lito Sousa, criador do canal "Aviões e Músicas", morreu nesta quinta-feira, aos 59 anos. O influenciador havia sido diagnosticado, em agosto, com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, progressiva e fatal.

Conhecido por produzir conteúdos sobre aviação e explicar temas técnicos de forma acessível, Lito também ficou conhecido por abordar acidentes aéreos e ajudar pessoas que tinham medo de voar. Ao longo da trajetória, o canal "Aviões e Músicas" conquistou milhões de seguidores.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa rara que provoca uma rápida deterioração neurológica. Atualmente, não existe tratamento capaz de curá-la.

Lito passou por um tratamento experimental com a medicação ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo do mês em uma operação de urgência que teve participação da Anvisa e da Receita Federal. Ele foi o primeiro humano a receber a medicação.

Diagnóstico

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 04 de setembro, a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.