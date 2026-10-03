Reprodução/Instagram Ana Castela exibe abdômen trincado e surpreende fãs.

Ana Castela, de 22 anos, surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (2) ao exibir o corpo sarado. Em uma sequência de fotos publicadas nas redes sociais, a cantora aparece mostrando o abdômen trincado e os braços torneados após um treino na academia.

"Ficando forte para ajudar meu pai a pegar os sacos de ração da fazenda quando ele ficar veio", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Nas imagens, Ana Castela aparece em uma academia flexionando os músculos. Para a ocasião, ela elegeu um conjunto cor-de-rosa composto por um top de tiras fininhas e uma calça de moletom. O look destacou o físico sarado da cantora, que vem se dedicando aos treinos e à prática de esportes.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a evolução física da cantora."A Boiadeira agora é Marombeira", brincou um. "A sua evolução é absurda, o shape cada vez mais lindo", escreveu outro. "O shape chegou fia, querendo ou não", disse um terceiro fã da cantora.







Ana Castela detalha dieta e rotina de exercícios

Recentemente, o físico de Ana Castela tem chamado a atenção nas redes sociais. A cantora, que vem se dedicando aos treinos e à prática de esportes há cerca de um ano, contou detalhes da rotina que a ajudou a conquistar o corpo sarado.

Nos Stories, Ana contou que procurou um nutricionista e que sua alimentação atualmente é voltada para o ganho de massa muscular.

"Passei num nutri e a minha dieta é praticamente arroz, feijão, carne e salada, todos os dias, porque a minha dieta não é pra emagrecer, é pra ganhar massa muscular", disse.





A cantora ainda contou que faz uso diário de creatina, beta-alanina e whey protein. Além dos treinos na academia, Ana afirmou que pratica outras atividades físicas regularmente, como futevôlei e Muay Thai. Além disso, a cantora lembrou que a rotina de shows contribui para sua boa forma. "Tem os shows, né? Que eu pulo muito", disse.

Ela também mostrou fotos para comparar seu corpo antes e depois de adotar uma rotina regrada de treinos e alimentação. Nos registros, a artista aparece primeiro mais magra e, depois, na fase atual, ostentando um corpo mais torneado. Ao comparar as imagens, ela explicou que não considera que tenha mudado tanto, mas que hoje em dia tem mais massa muscular.

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra antes e depois e surpreende.







"Eu era magrelinha desse tipo aqui, ó. Não mudei muita coisa, só que hoje em dia eu tenho mais músculo, então eu acho que hoje em dia eu sou assim", começou a cantora.

Bem-humorada, Ana Castela brincou com a percepção que algumas pessoas têm sobre seu corpo por meio das redes sociais. Segundo ela, quem a acompanha apenas pela internet pode ter a impressão de que ela está maior do que ela realmente é pessoalmente.