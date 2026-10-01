Joselito Geraldo de Sousa, ou simplesmente Lito Sousa, 59 anos, era um aviador brasileiro formado em curso técnico da Força Aérea Brasileira (FAB) e com mais de 35 anos de experiência como mecânico de aviões. Nascido em 25 de janeiro de 1967, Lito criou, em 2010, um canal no YouTube chamado “Aviões e Músicas”, focado em conteúdo relacionado a aeronaves e segurança de voos. O canal acumula mais de 3,7 milhões de inscritos, além de 2,5 milhões no Instagram, trazendo explicações para quem não conhece de aviões de forma simples e didática.
Em 2022, o influenciador, natural de Natal, Rio Grande do Norte, lançou seu curso “Sem Medo de Voar”, destinado a pessoas com medo de aviões, abordando medidas de segurança e como lidar com situações de turbulência. Como um dos principais criadores de conteúdo do nicho, Lito acumulava fãs com vídeos que misturavam sua técnica com experiências pessoais.
Diagnóstico
O nome de Lito ganhou destaque recentemente por outros motivos. Em julho de 2026, o influenciador revelou seu diagnóstico de câncer de próstata, identificado em um exame de rotina. O caso evoluiu para uma inflamação no sistema nervoso central, que deixou o tratamento oncológico em segundo plano devido à forte dormência e à perda de movimentos no braço esquerdo.
Ao lado da esposa, Mila Seidl, Lito continuou a atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. Em agosto de 2026, a família confirmou o diagnóstico de Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) , uma enfermidade neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura. Embora permanecesse lúcido, o influenciador passou a perder movimentos com a evolução da doença, e a família conseguiu transferir os cuidados para o sistema de home care.
Por meio das redes sociais, Lito também fez um apelo para ser incluído em estudos e tratamentos experimentais relacionados à doença. A família buscou ajuda de instituições internacionais, incluindo a Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O Ministério da Saúde informou que passou a intermediar contatos com instituições para tentar encontrar alternativas de tratamento para o influenciador.
O caso mobilizou fãs e personalidades, que passaram a prestar homenagens a Lito nas redes sociais. Entre os famosos que demonstraram apoio ao influenciador estava Luciano Huck.
Casado há 10 anos, Lito deixa a esposa e um filho de 7 anos.