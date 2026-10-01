Reprodução YouTube Morre Lito Sousa, influenciador que conquistou público ao falar de aviões

Joselito Geraldo de Sousa, ou simplesmente Lito Sousa, 59 anos, era um aviador brasileiro formado em curso técnico da Força Aérea Brasileira (FAB) e com mais de 35 anos de experiência como mecânico de aviões. Nascido em 25 de janeiro de 1967, Lito criou, em 2010, um canal no YouTube chamado “Aviões e Músicas”, focado em conteúdo relacionado a aeronaves e segurança de voos. O canal acumula mais de 3,7 milhões de inscritos, além de 2,5 milhões no Instagram, trazendo explicações para quem não conhece de aviões de forma simples e didática.

Em 2022, o influenciador, natural de Natal, Rio Grande do Norte, lançou seu curso “Sem Medo de Voar”, destinado a pessoas com medo de aviões, abordando medidas de segurança e como lidar com situações de turbulência. Como um dos principais criadores de conteúdo do nicho, Lito acumulava fãs com vídeos que misturavam sua técnica com experiências pessoais.

Reprodução/Youtube/Aviões & Músicas Lito Sousa recebe homenagem de César Menotti e Fabiano, em Barretos.







Diagnóstico

O nome de Lito ganhou destaque recentemente por outros motivos. Em julho de 2026, o influenciador revelou seu diagnóstico de câncer de próstata, identificado em um exame de rotina. O caso evoluiu para uma inflamação no sistema nervoso central, que deixou o tratamento oncológico em segundo plano devido à forte dormência e à perda de movimentos no braço esquerdo.

Reprodução/Instagram/lito Lito Souza





Ao lado da esposa, Mila Seidl, Lito continuou a atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. Em agosto de 2026, a família confirmou o diagnóstico de Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) , uma enfermidade neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura. Embora permanecesse lúcido, o influenciador passou a perder movimentos com a evolução da doença, e a família conseguiu transferir os cuidados para o sistema de home care.

Por meio das redes sociais, Lito também fez um apelo para ser incluído em estudos e tratamentos experimentais relacionados à doença. A família buscou ajuda de instituições internacionais, incluindo a Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O Ministério da Saúde informou que passou a intermediar contatos com instituições para tentar encontrar alternativas de tratamento para o influenciador.

Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Lito Sousa grava vídeo emocionado falando sobre doença rara.





O caso mobilizou fãs e personalidades, que passaram a prestar homenagens a Lito nas redes sociais. Entre os famosos que demonstraram apoio ao influenciador estava Luciano Huck.

Casado há 10 anos, Lito deixa a esposa e um filho de 7 anos.