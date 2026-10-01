Reprodução/Instagram/lito Morre Lito Sousa, conhecido por falar sobre aviação nas redes sociais









A morte de Lito Sousa, aos 59 anos, foi anunciada nesta quinta-feira (1º) pela esposa do influenciador, Mila Seidl. Conhecido pelo trabalho voltado à aviação e pelo canal Aviões e Músicas, ele estava em tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara e de evolução rápida.

Nas redes sociais, Mila publicou um vídeo com registros da trajetória do marido e uma longa homenagem. Na despedida, ela relembrou a história dos dois, a construção dos projetos profissionais e a família que formaram ao lado do filho, Malone.

“Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu Mila na publicação.





Despedida emocionada

Ao longo do vídeo, a empresária falou sobre a relação construída com Lito e destacou a forma como ele ajudou outras pessoas a enfrentarem o medo de voar. “Você veio para me salvar. Me salvar do medo de voar”, declarou.

Mila também relembrou o início da trajetória do casal e a construção do Aviões e Músicas. “Começamos com nada. Comemos pizza no chão da sala. Construímos tijolo por tijolo o Aviões e Músicas, o Lito Group”, afirmou.

A esposa ainda destacou o filho do casal como o maior legado da relação. “O nosso maior feito foi o nosso filho Malone, um sonho materializado em um amor inigualável”, escreveu.





“Nunca imaginei que falaríamos da sua partida”

A despedida também fez referência ao universo da aviação, que marcou a carreira de Lito. Mila lembrou que os conteúdos produzidos pelo casal sempre abordaram chegadas, partidas e situações envolvendo voos.

“No canal falamos de tantas chegadas e partidas, de planos de voo que deram errado e precisaram ser reajustados. Mas nunca eu imaginei que um dia precisaríamos falar da sua partida”, declarou.

Ao final da homenagem, Mila afirmou que acredita que Lito cumpriu sua missão e ressaltou o carinho construído com o público. “O Brasil inteiro te ama porque você deixou a gente mais segura para seguir viagem”, afirmou.

“Você nos ensinou a olhar para cima”, escreveu a empresária, encerrando a publicação com uma última referência à paixão de Lito pelos aviões.



