Reprodução/Instagram/@podpah Lito Sousa foi diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob.

Lito Souza, criador do canal Aviões e Músicas, morreu nesta quinta-feira (01), aos 59 anos. O youtuber havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica rara. A morte foi comunicada pela esposa Mila Seidl.

Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas, olhando para a vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão. Mila Seidl, esposa de Lito Souza.





Por mais de 15 anos, Lito ficou conhecido pela saudação que abria seus vídeos: "Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês?". Com o canal Aviões e Músicas, ele formou uma comunidade de pessoas interessadas em aviação.

Filho de Terezinha e Sebastião, o youtuber nasceu no Rio Grande do Norte e foi criado em Santos, no litoral de São Paulo. Além da esposa, Lito deixa o filho, Malone.

Diagnóstico

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, no dia 21 de agosto.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 04 de setembro, a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Uma operação especial que contou com a colaboração da Anvisa e da Receita Federal transportou a substância até o Einstein Hospital Israelita, que foi aplicada no influenciador. Os médicos informaram que será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.





O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e, até o momento, sem cura. O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente.

Vale destacar que a doença é considerada rara, ou seja, existem poucos registros pelo mundo desde sua primeira notificação, nos anos 60. De acordo com um levantamento do Ministério da Saúde, de 2005 a 2021 foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob.

Entretanto, entre esse número, apenas 34% foram confirmados. Ou seja, cerca de 547 casos da doença em 16 anos.

Você nos ensinou a olhar para cima. Então, bom imaginar que você me diria: 'Não chores pela minha partida. Olha para o céu como procuras um avião. Ao olhar, eu vou estar lá'. Mila Seidl, esposa de Lito Souza.





Veja abaixo a nota do perfil de Lito Souza na íntegra:

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Lito Sousa.

Lito dedicou grande parte de sua vida à aviação e à missão de compartilhar conhecimento. Com seu jeito único de ensinar, sua curiosidade e sua paixão, aproximou milhões de pessoas desse universo e inspirou muitos a seguirem seus próprios sonhos.

Mais do que um grande profissional e comunicador, deixa um legado de generosidade, amizade e impacto positivo na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver e aprender ao seu lado.

Agradecemos por todas as mensagens, orações e demonstrações de carinho recebidas durante este período.

Em breve, divulgaremos as informações sobre o velório e a despedida.

Deixamos aqui nossos mais sinceros agradecimentos. E, neste momento, pedimos respeito e privacidade à família e às pessoas próximas.

SEU LEGADO CONTINUARÁ VOANDO E ATÉ UM PRÓXIMO VOO."